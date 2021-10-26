Kadının emeği, İstanbul-Adıyaman-Budapeşte işbirliğiyle karşılık bulacak

İşte Kadın Derneği’nin, Macaristan JOL-LET Derneği ve Adıyaman Genç Kuşak Kadın Girişimciler ve İstihdam Derneği (AKİD) ortaklığıyla 'Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım' projesi, odak görüşmeleriyle başladı. İşte Kadın Derneği, veri toplamak amacı ile sendika ve STK’larla görüşmelerin ardından Adıyaman ekibiyle birlikte ilk ziyaretini Macaristan’a gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Macaristan Sendikaları Federasyonu (Magyar Szakszervezeti Szövetseg) ile bir araya gelen proje ekibi, sendikanın başkanı Maria Hercegh’den ülkedeki kadınların iş alanındaki sıkıntılarını ve kanuni hakları hakkında bilgi verdi. Daha sonra proje ekibini ağırlayan Csömör Belediye Başkanı Fabri İstvan, İşte Kadın Derneği ve AKİD’in çalışmalarına destek olmaktan mutluluk duyacağını belirtti. Ekibin Macaristan ziyaretinin son adresi ise Budapeşte BP oldu. İşte Kadın Derneği yöneticilerden kadın istihdamı hakkında bilgiler aldı.

İkinci ziyaret de Macaristan JOL-LET Derneği’nin İstanbul’a gelmesiyle gerçekleşti. İş yeri ve sendika ziyaretlerinin ardından proje ekibi, Adıyaman’a gitti. İş yeri ziyaretlerinin ardından Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İşkur İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Hasan Bereket, proje ekibinden çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.

Nisan ayında başlayan ve önümüzdeki Haziran ayında sona erecek proje kapsamında; İstanbul-Adıyaman-Budapeşte arasında STK’lar aracılığıyla kurumsal kapasite artırımına yönelik bir dizi eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu proje ile kadınların görünmeyen emeğinin farkına varılmasına katkıda bulunulması hedefleniyor. Proje ayrıca, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine ve istihdam için politika önerilerine katkı da sağlayacak.