KAGİDER Başkanı: "Kadınlar ekonomiye daha fazla katılmalı"

Kadın girişimcilerin katma değerli üretim ve iş pazarlarına ulaşmaları, etkin bir iletişim ağı içerisinde olmaları görüşüyle yola çıkan İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi yeni bir toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) koordinatörlüğünde KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığında yürütülen “İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı” Bursa Çalıştayı 22-23 Aralık tarihinde dijital ortamda gerçekleşti. İş dünyasında kadınların gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmaları için etkin bir iletişim ağı içerisinde yer alarak kapasitelerini geliştirmeleri hedefiyle yola çıkan, İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi kapsamında 8 ilde gerçekleştirilen istişare toplantıları ve iki Arama Konferansı’nın ardından Bursa Çalıştayı da tamamlandı.

Projenin en önemli hedeflerinden biri olan, daha fazla kadın girişimcinin kamu ihalelerinde yer almaları adına TBMM’ye sunulması planlanan yasa önerisi hakkında görüşmeler yapılarak uzman görüşleri alınmıştı. Düzenlenen Bursa Çalıştayı ile gerçekleştirilen toplantılardaki çıktılar dikkate alınarak kadın girişimcilerin daha fazla kamu ihalelerinde yer almaları için kadın girişimcilerle bir “yerel modelleme” oluşturuldu. Oluşturulan yerel modelleme, kadın girişimci dernekleri ile paylaşılarak uygulanması ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

İş dünyasında kadının güçlendirilmesi, ticaret kanunu, kamu ihale kanunu, cinsiyet eşitliği, istihdam ve emek piyasası gibi konular çerçevesinde yapılan toplantılar girişimci kadınların potansiyellerini geliştirecek önemli bir kaynak oluşturuyor.

“Türkiye’nin zenginliği yüzde 30 artacak”

Kadınların ekonomiye erkekler kadar katılabilmesi halinde Türkiye’nin yüzde 30 oranında zenginleşeceğini belirten KAGİDER Başkanı Emine Erdem, “Kadınların enerjisini, dinamizmini ve deneyimini ülkemizde girişimciliğe, ekonomiye yeterince yansıtamazsak Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşması mümkün değil” diye konuştu.

Kamu ihale sözleşmelerinin sadece yüzde 1’i kadın girişimcilerle imzalandığına dikkat çekerek, “Amacımız bu projeyle bir farkındalık yaratmak ve kadınların kamu ihalelerinde aktif rol oynamasını sağlamak” dedi.

Kamu ihaleleri için yasa önerisi sunulacak

İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi kapsamında küçük ve orta ölçekli bir çok kadın girişimcinin kamu ihalelerinde yer alması için yasa önerisi çalışmaları yürütülüyor. Proje ile kamu sektörüyle müzakere edilecek bir yasa için teklif sunulması, katılımcı STK'ların ve kadınların ulusal ve uluslararası ölçekte kapasitelerini geliştirmelerinde destek olacak.