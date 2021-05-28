Ödüllü çam kozalağı formülüyle şifa dağıtmaya devam ediyor

Kendi girişimi olan Hamata şirketini kuran Dr. Hande Karagedik, kendisine birçok ödül getiren öksürük şurubunun formülünde yer alan çam kozalağının faydalarını bir kez daha gündeme getirdi.

İstanbul Üniversitesi’nde moleküler tıp doktoru olan ve aynı zamanda Işık Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak mikrobiyoloji dersi veren Dr. Karagedik, çam kozalağının içinde bulunan yağların enfeksiyon ve soğuk algınlığını önlediğini söyledi. Yeni olmaya başlayan kozalakların gastrit ve ülser ağrılarını hafifleteceğini belirten Karagedik, ayrıca mide hastalıkları tedavisinde de büyük faydaları olduğunun altını çizdi. Çam kozalaklarının antioksidan bakımından zengin olduğunu ve kanı temizlemekte faydalı olduğunu vurgulayan Karagedik, kendi geliştirdiği formülüyle en son geçen yıl İngiltere’den Royal Academy of Engineering ödülüne layık görülmüştü.

SCI, SSCI, Arts and Humanities kapsamında bulunan dergilerde 5 makalesi, uluslararası diğer hakemli dergilerde 2 makalesi ve 13 uluslararası bildirimi bulunan Karagedik, çalışmaları ile Türkiye’yi ve Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmek istediğini sözlerine ekledi.