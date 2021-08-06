Proje Re ile kadınlar organik atıkları ürüne dönüştürecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Damla Ertem, dezavantajlı kadınlar Proje Re adında bir proje geliştirdi. Proje Re ile hedef gruptaki kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmaları amaçlanıyor.

Projenin ilk hedef gruplarından birisinin Türkiye'de yaşayan yemek yapıp satan göçmen kadınlar olduğunu belirten Damla Ertem, “Proje Re, açık sistem olarak tasarlanmış bir proje. Yemek şirketlerinde biriktirilen yemek / karton atıkları (Re projesinin ilk aşaması için bu karton, soğan kabuğu ve bezelye kabuğudur) temizlendikten ve kurutulduktan sonra öğütülüyor. Biyoplastik tarifi ile karıştırılıyor. (Biyoplastik tarifi ise su, sirke, gliserol ve nişasta içermekte olup mutfakta hali hazırda bulunan materyaller ile hazırlanıyor) ve ocakta kaynadıktan sonra öğütülmüş karton parçaları ile birleşiyor ve kalıba alınıyor. Güneşte kurutulması tercih edilmesi ile birlikte en geç üç gün içinde tam kuruyan ürünler alıcılarına ulaşmak için kutulanıyor. Her yemek şirketi ya da tekil ise kadınla farklı bir dinamikte çalıştığımız için eğer bu ürünü pazarlayacak durum yoksa ürün tarafımıza ulaştırılıyor ve kutulama işlemi gerçekleşiyor. Hali hazırda yemeklerin gönderildiği online bir platform var ise ürünler buraya ekleniyor. Atık karton kutulara içinde karton parçacıklar, ürünü yapan kadın hakkında bilgi ve atık yönetimi / tüketimi hakkında fikir veren açıklama metinleri bulunuyor.” şeklinde konuştu.



Sistemin ve ürünlerin çok basit şekilde yapıldığını anlatan Damla Ertem, pilot çalışma olarak denedikleri şirket ile gelecek aylarda fiziksel atölye çalışması yapıp ilk gerçek satış denemesini kendi siteleri üstünden yapacaklarını bildirdi.