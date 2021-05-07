Stratejik planlama, iş geliştirme, kamu ve özel sektör projeleri için fon ve yatırım geliştirme konularında iş tecrübesine sahip olan iş stratejisti Arzu Tekir’in ilk kitabı, Şimdi Senin Zamanın - Kariyerini Dönüştürmek İsteyenlere Öğrenilmiş Dersler, Elma Yayınları tarafından yayınlandı.

Kariyerini dönüştürmek ve iş yaşamında kendilerini mutlu edecek yolları bulmak isteyen kadınlara ilham, cesaret ve güç vermeyi hedefleyen kitap, yaklaşık üç yıllık bir sürecin ardından tamamlandı. Kitabın ilk bölümünde beş ana başlıkta - Kendine Güvenin Kodları, Etkili Networking, Stratejik İletişim, Kişisel Danışma Kurulunuzu Oluşturun, Kendinize Yatırım Yapın Sürekli!- sade bir anlatım diliyle deneyimlerini aktarıp çözüm odaklı öneriler sunuluyor. İkinci bölüm de ise, kariyerini dönüştüren başarılı kadınlar, keyifli röportajlarla yolculuklarını anlatıyor. Bu başarılı isimlerin arasında Ahu Serter, Asuman Bayrak Canay Atalay, Duygu Erten, Feride Tansuğ Acar, Günseli Özen, Suzan Bayazıt, Ergem Şenyuva Tohumcu, Emre Pınar Kılıç gibi alanlarında yenilikçi ve ilham veren kadınlar yer alıyor. Arzu Tekir kitabına dair şunları söylüyor: “Hızına yetişemediğimiz dünyada dönüşüm kaçınılmaz. Geride kalmamak, hayallerimizi ertelememek için yetkinlik ve yeteneklerimizi geliştirmemiz, krizlere dayanıklı mutlu bir yaşam için önce kendimizi tanıyarak, kendimizi, kariyerimizi ve işimizi geleceğe hazırlamak zorundayız. Nasıl ki şirketler pandemi ile birlikte beş yıllık planlarına dahil ettikleri ancak hızlıca gündeme aldıkları dijital dönüşüm projeleri ile verimliliği ve hızı artırıp, riskleri minimize edip, zamandan ve maliyetlerden tasarruf etmeyi hedefliyorsa, bireyler olarak bizlerin de kendimize sürekli yatırım yapıp, dönüşerek, arzu ettiğimiz değişimin öznesi olmak için kariyer dönüşümünü gündemimize almak gerektiğini düşünüyorum.

Tekir, kitap projesiyle eş zamanlı olarak, kariyerinde değişiklik yapmak isteyen profesyonel ve girişimcilere yol haritası sunduğu bir eğitim programını tasarlayıp, başka uzmanların eğitim programlarını da dahil ettiği ilk sosyal girişimi Kariyer Dönüşüm Akademisi’ni hayata geçirdi. Tekir, bu eğitim programlarının satışından elde edilecek gelirin bir kısmıyla bilim ve teknoloji konularında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere burs fonu oluşturmayı hedefliyor.