Topraksız tarımla çilek üretimi Sinop’ta yılın mikro girişimcisi oldu

Sinop'ta yılın kadın mikro girişimcisi ödülüne layık görülen 4 çocuk annesi Alime Çekirdek, eşiyle başladıkları çilek üretimini 5 yılda 3 bin metrekare alana çıkararak üretimde yıllık 70 tona ulaşmayı başardı. Kadın girişimci olarak Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Sinop Şubesi tarafından verilen mikrokredi ile küçük bir çilek serası oluşturan Çekirdek, topraksız tarım uygulamasıyla üretim hacmini büyüttü. Aradan geçen süreçte seralarının büyüklüğünü 3 bin metrekareye ulaştıran ve yıllık 70 ton çilek üretimi yapmaya başlayan Alime Çekirdek, başarısıyla yılın kadın mikro girişimcisi ödülüne de layık görüldü.

Bir dönem sebze yetiştiriciliği yaptıklarını ancak gelirinin az olmasından dolayı çilek üretimine yöneldiklerini anlatan Çekirdek, "Seramızda topraksız tarım uygulamasıyla çilek üretimi yapmaya başladık. Verimin güzel, talebin de çok olması üzerine seralarımızı büyütmeye karar verdik" dedi.

Aldığı mikrokredi desteğiyle de üretim alanlarını genişletmeye başladıklarını vurgulayan Çekirdek, şöyle devam etti: "Seramızı bir dönüme çıkardık ancak taleplere yine yetişmekte zorluk çektik. Geldiğimiz noktada 3 bin metrekare alan üzerinde çilek üretimi yapıyoruz. Ürünleri pazarlamada sorun yaşamıyoruz. Aynı zamanda bazı işletmelerle çalışıyoruz. Tüm kadınlara çağrım, kendilerine güvensinler. Bundan sonraki hedefim çilek üretim alanlarımızı daha da büyütmek."