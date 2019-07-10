Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması başvuruları başladı

10 Temmuz 2019

İş hayatında fark yaratan başarı hikayelerini paylaşarak diğer kadın girişimcilere rol model olacak adaylar, yarışmaya www.garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak 31 Ağustos 2019 tarihine kadar başvurabilecek. "Türkiye’nin Kadın Girişimcisi" ödülünü alacak girişimcinin 50 bin TL kazanacağı yarışmada, "Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci", "Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci" ve "Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi" kategorilerinin birincileri ise 40 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.

Resmi KOBİ tanımına giren, hakim ortağı ya da sahibi kadın olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren tüm işletme sahibi kadın girişimciler yarışmaya başvuruda bulunabiliyor.

Ayrıca daha önceki yıllarda başvuru yapmış kadın girişimciler yarışmaya tekrar başvurabiliyor.

Yarışma kriterleri kategoriler arasında farklılaşmakla birlikte; başvurular, risk alma ve cesaretli olma, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetlerindeki farklılaşma, sürdürülebilir finansal yapı, bulunduğu yörenin ekonomisine katkıda bulunarak fark yaratma, çevreye duyarlı, sosyal bir soruna yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirmiş olma gibi kriterler kapsamında değerlendirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Uzun yıllardır yaptığımız gözlemler ve sahip olduğumuz deneyim ile fark ettik ki kadın girişimcilerin eksikliğini en fazla hissetikleri şeylerin başında cesaretlenme ve hikayelerini duyurma konuları geliyor. Bu yıl, elimizi bir kez daha taşın altına koyarak Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nı 13’üncü kez düzenliyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 37 bin kişinin başvurduğu yarışmaya katılan kadın girişimciler, başarı hikayeleriyle rol model oldular ve her geçen yıl artarak da olmaya da devam ediyorlar. Bu yarışmanın Türkiye’de kadın girişimciliğine sunduğu katkıyı yaptığımız araştırmalarla net olarak görüyoruz. Yarışmaya katılan kadınların yüzde 85’i çevresindeki kadınları girişimcilik konusunda etkiledi. Yarışmada birinci olmuş kadın girişimcilerin cirosunda ise ortalama yüzde 40 artış meydana geldi” dedi.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise şunları söyledi: “Türkiye’de girişimci olmak zordur, kadın girişimci olmak daha da zordur. Oysa girişimcilik ruhu kalkınmanın, ekonomik gelişmenin itici gücüdür, bu yüzden desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekir. Yarışmamız bu alanda önemli bir işlevi yerine getiriyor. Dereceye giren girişimcilerin işlerine sağladığı katkının ötesinde, binlerce kadın girişimci adayına ilham veriyor ve rol modelleri sunuyor.”

Yarışmanın jüri üyeleri arasında; Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu yer alıyor.