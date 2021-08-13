Yanan sadece ormanlar mı oldu?

Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucu Ortağı Münteha Adalı, Arya’nın yangın döneminde yardımlaşma kültürünü ön plana çıkararak harekete geçtiğini söylüyor ve herkesi bu çabaya destek olmaya davet ediyor.

Adalı’nın yorumları şöyle:

“Arya Kadın Yatırım Platformu olarak 2020 den beri uyanış zamanı diyoruz, elde olanların kıymetini bil, kendine dön, sadeleş, kaynakları etkin kullan... Küresel iklim krizinin artan etkilerine acı bir şekilde 2021 yazında tanık olduk, ormanlarımız yandı. Sadece ormanlarımız mı yandı? Yananın geleceğimiz olduğunun farkındalığı ile kenetlenip imkanlarını, gücünü birleştiren bizler yine el ele verdik ortak çalışmayla devlet, sivil toplum kuruluşları, platformlar ve bireysel niyetlerle hızlı aksiyon aldık. Yaşadığı yeri güzelleştireme niyeti ve yardımlaşma kültürümüz ile Arya Challenge Club kadınları olarak hızlıca örgütlendik sahadan gelen bilgilerle yangın söndürmede ilk işimiz bölge ihtiyaçlarını karşılamak oldu. Ama biliyoruz ki her afet sonrası sorunlarla baş başa kalma durumları oluyor. Bu süreçte daha neler yapabiliriz dediğimizde neden Arya olarak bir köye sahip çıkmayalım dedik ve şimdi bu çalışma için bir yol haritası çıkartıyoruz: tabi yasalar çerçevesinde ve yerel yönetimlerle el ele. Sizleri de bu çabamıza destek olmaya davet ediyoruz.”