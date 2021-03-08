Yeni yol haritanız ne?

Başak İLHAN / Road Branding ve Road Akademi Kurucu Ortağı

Ben hayallerine e-ticaret ve dijital işler ile ulaşmış bir internet girişimcisiyim. Çocukluğumda en çok sevdiğim şey Dünya Atlasını açıp gidecek ülkeleri seçmekti. Yer ve zaman bağımsız işler yapmayı hayal ettiğimi kurduğum işleri görünce anladım. Şu anda Amerika da tüm dünyaya servis verdiğimiz ROAD dijital reklam ajansının kurucusuyum.

Yönetim Kurulu üyesi olduğum Arya Kadın Yatırım Platformu ile Türkiyede’ki kadınların güçlenmesi, finansmana ulaşması, planlarını gerçek ayağı yere basan işler haline getirmelerine yardımcı oluyorum.

Bir kadının başka bir kadına yapacağı en iyi şey yürüdüğü yoldaki çukurları önceden söyleyip, keşfettiği kestirme yolları göstermek. Benim önerdiğim yollar dijital. Tüm bunları sıraya koyup daha fazla fayda sağlamak için bu sene online pazarlama okulumuzu kurduk. Hayaller cesaret ile başlıyor. Amerika’da e-ticaret, dijital pazarlama konularında bilgi almak ve yeni yol haritanızı belirlemek istiyorsanız lütfen öğrenmeye cesaret edin ve başlayın.