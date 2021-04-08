Kadın girişimcilere 1 ayda 625 milyon lira

Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı'nın üçüncüsü Antalya'da çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Arslan, toplantıda, 2021'in Halkbank olarak kadın girişimcileri önceliklendirdikleri bir yıl olduğunu söyledi.

Kadınları ekonominin ateşleyici gücü olarak aksiyona geçirmeyi hedeflediklerini, bu doğrultuda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da düzenledikleri zirvede kadınlara özel hizmetleri ve kredi paketini paylaştıklarını anlatan Arslan, gördükleri yoğun ilgi dolayısıyla kadın girişimcilerle buluşma toplantıları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Hedef 100 bin kadın girişimciye ulaşmak

Üretken kadınları teşvik etmeye devam edeceklerine değinen Arslan, "2021'in sonuna kadar Türkiye'de 100 bin kadın girişimciye ulaşarak, 8 milyar lira kredi kullandırmayı hedeflemekteyiz. Böylece ekonomimizin güçlenmesine ve çeşitlenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktayız." diye konuştu.

Toplantıda kredilerin ayrıntıları hakkında da bilgi veren Arslan, ilk defa işini kuracak ya da halihazırda işini kurmuş kadınlara yönelik finansmana erişimi kolaylaştırmak, iş fikirlerinin hayata geçirilmesine imkan tanımak amacıyla, 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli 100 bin liraya kadar kredi desteği sunduklarını kaydetti.

Arslan, Halkbank olarak ellerindeki finansal imkanlarla kadınların iş dünyasına katılımını mümkün olan en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen, çalışma hayatına dahil olmayı arzulayan kadınların daima yanında olduklarını söyledi.