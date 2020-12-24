Kaspersky iHub ile G-Core Labs, güçlerini oyun girişimleri için birleştirdi

Mevcut dijital ortamda hızla gelişen endüstrilerden birini oyun oluşturuyor. Buradan hareketle Kaspersky iHub ile G-Core Labs, oyun girişimlerini desteklemek amacıyla güçlerini birleştirdi. Oyun endüstrisi ile ilgili yapılan araştırmalara göre, 2023 yılına kadar dünyada 3 milyardan fazla oyuncu olacağı tahmin ediliyor. Oyunların popülaritesindeki artış ise geliştiriciler için fırsat yaratıyor.

Geniş bir takipçi kitlesinin ihtiyaçlarını karşılama umuduyla her geçen gün daha fazla proje ortaya çıktığı oyun edüstrisinde Kaspersky ve G-Core Labs, yeni programları aracılığıyla girişim topluluğuna değer katmayı ve girişimcilerin oyun projeleri geliştirmesine olanak sağlamayı hedefliyor. Ayrıca şirketler, niş geliştiriciler arasındaki girişim farkındalığını artırmak için oyun girişimleriyle ortak bağlantı kurmayı da planlıyor.

25 bin euroya kadar destek alma imkanı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm destek başvuruları, projeleri onaylamanın ve desteklemenin en iyi yollarına karar verecek olan bir danışma kurulu tarafından kapsamlı bir şekilde incelenecek. Umut vaat eden girişimler Kaspersky'nin teknik ve iş danışmanlığının yanı sıra siber güvenlik şirketinin kanal ortaklarına (distribütörler ve satıcılar dahil), müşterilere ve potansiyel müşterilere erişim imkanına da sahip olacak.

G-Core Labs ise, potansiyel müşterilerine ürün oluşturmaları için kritik bulut altyapısına ücretsiz erişim sağlayacak. Seçilen girişimler, iki yıllık bir süre içinde bulut şirketinin hizmetlerinde harcanabilecek 25 bin euroya kadar destek alma şansına sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky iHub Başkanı Vitaly Mzokov, "G-Core Labs ile güçlerimizi birleştirmekten ve oyun teknolojilerini geliştirme arzusuyla hareket eden geliştiricileri desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık yeteneklerimizi bir araya getirmek, yenilikçi girişimleri desteklemek ve onlara fikirlerini doğrulama, büyütme ve ölçeklendirme fırsatı vermek için önemli bir adım." diye konuştu.

G-Core Labs Bulut Platformu Bölüm Başkanı Vsevolod Vayner ise, "G-Core Labs, oyun endüstrisi için hizmet sağlama konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip. Beş kıtada 100'den fazla noktada yer alan küresel bulut altyapımız en karmaşık zorlukların üstesinden gelmek için oluşturuldu. Kaspersky ile ortaklığımızın oyun endüstrisi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağından eminim." ifadelerini kullandı.