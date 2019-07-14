Avrupa dijital reklam yatırımları 55 milyar euroyu aştı

14 Temmuz 2019

Varşova’da gerçekleşen Interact Konferansı’nda açıklanan AdEx Benchmark Raporu’na göre; Avrupa Dijital Reklam Yatırımları video, mobil ve sosyal medya yatırımlarının büyük artışının etkisiyle geçen yıla göre yüzde 13,9 büyüyerek 55,1 milyar Euro’ya ulaştı. Bu aynı zamanda 2011’den bu yana görülen en hızlı büyüme olma özelliğini de taşıyor. Böylece Avrupa Dijital Reklam Pazarı 2012’ye oranla yaklaşık 2 katından fazla büyümüş oldu.

28 ülkeyi kapsayan AdEx Benchmark Raporu, 2018 yılında 21 ülkenin iki haneli büyüme kaydettiğini ortaya koydu.

Raporda yer alan 28 pazarın hepsinde iki haneli büyüme gösteren Out-stream video ve mobil reklam yatırımları 2018 rakamlarına da büyük ölçüde etki etti.

Out-stream video reklam yatırımları yüzde 44,7 büyürken, In-stream video reklam yatırımları ise yüzde 19,7 oranında büyüdü. Toplamda, video reklamları yüzde 30,9 artışla 7,6 milyar Euro’ya ulaşırken toplam Display reklam yatırımlarının yüzde 33’ünü oluşturdu.

Arama motoru reklamları yüzde 12,5 büyümeyle 25 milyar Euro’ya ulaşarak en büyük dijital reklam kategorisi olmaya devam etti.

Sosyal medya reklam yatırımları yüzde 33,7 artışla Display reklam yatırımlarının yüzde 49’unu oluşturdu.

Toplam mobil reklam yatırımları yüzde 31,4 artışla 22,8 milyar Euro’ya ulaştı ve Avrupa dijital reklam yatırımlarının yüzde 41’ini temsil eder hale geldi.

Dijital reklam yatırımları Avrupa’daki tüm medya reklam yatırımlarının yüzde 45’ini oluşturuyor

IAB Avrupa CEO’su Townsend Feehand rakamlar hakkında şu yorumda bulundu: “Avrupa’da mobil ve video tarafından domine edilen, sağlıklı ve çift haneli rakamlarla büyümeye devam eden bir manzara görmek son derece umut verici. Dijital reklam endüstrisi, Avrupa Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’na 55 milyar Euro katkıda bulunuyor ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlara değer katıyor. Dijital reklam yatırımları Avrupa’daki tüm medya reklam yatırımlarının yüzde 45’ini oluşturuyor. Pazarın gelişmesiyle birlikte yeni Avrupa veri koruma kuralları, kullanıcıları kişisel verilerinin nasıl işlendiğiyle ilgili seçimler almalarına yönelik daha bilinçli hale getiriyor. Bu, kişisel gizliliğin ön planda olduğu, tüketicileri koruyan reklam deneyimleri sunmak ve Avrupa’nın Dijital Ekonomisi’ni desteklemek açısından büyük önem taşıyor.”

IAB Avrupa AdEx Benchmark araştırması dijital reklam pazarını üç ana başlıkta inceliyor: Display, Arama Motoru ve İlan Sayfaları. Bu formatlardaki büyüme, gelişen cihaz kullanımı ve tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklerle de destekleniyor. 2018 yılında display reklam yatırımları yüzde 17,5 büyümeyle arama motoru reklam yatırımlarıyla aradaki farkı kapattı.

2018 yılında, en yüksek büyümeyi gösteren 5 ülke Doğu ve Orta Avrupa bölgesinden oldu:

1. Ukrayna – % 26,9

2. Rusya – % 24,9

3. Belarus – % 23,6

4. Çek Cumhuriyeti – %20,9

5. Sırbistan – %20,1

Dijital reklam yatırımları bakımından en büyük 10 ülke:

1. İngiltere – 18,4 milyar Euro

2. Almanya – 7,2 milyar Euro

3. Fransa – 5,2 milyar Euro

4. Rusya– 4,1 milyar Euro

5. İtalya – 2,9 milyar Euro

6. Hollanda – 2,2 milyar Euro

7. İspanya – 2,2 milyar Euro

8. İsveç – 2,1 milyar Euro

9. İsviçre – 2,0 milyar Euro

10. Norveç – 1,1 milyar Euro.