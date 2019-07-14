Başarının anahtarı gençliği anlamakta

14 Temmuz 2019

Jane Buckingham, 17 yaşında, ilk kitabı “Teens Speak Out”u yazdığında trend avcılığına başladı. Bundan otuz yıl sonra, hala sahnede ve hala gençler ile takılıyor. Çünkü bunun geleceğin manzarasını görebilmek için kilit faktör olduğunu biliyor. Buckingham, “Kendi yollarına pek bağlı değiller. Bu yüzden değişimin gerçekleştiği yer burası” diyor.

2009'da kurduğu Trendera, teknolojiden toplumsal cinsiyet akışkanlığına kadar her konuda derin araştırmalar ve tüketici araştırmaları ile neler olacağına ilişkin tahminler ortaya koyuyor. Buckingham “Girişimciler, kültürdeki değişimlere özellikle dikkat etmeliler. Çünkü tutumlar değiştiğinde her zaman fırsat vardır" diyor.

2019'un makro trendleri neler?

Eğlence anlayışı, tamamen değişmek üzere. Gençlik kültürü, sıklıkla eğilimlerin kök saldığı yerdir. Gençler için online olarak 10-15 dakikalık gösteriler yapan Brat adında bir şirket var. Bir TV kanalı gibi davranıyorlar, ancak sosyal medyayı doğrudan pazarlama aracı olarak kullanıyorlar. Örneğin; bir bölüm iki milyon kez izleniyor. Eğlence sistemimizin merkezindeki büyük değişimi telefonlarımızda göreceğiz. Bu, çok büyük bir fırsat.



Başka bir trend;

“İstediğim şekilde sahip olmayı istiyorum”

“İstediğimi, istediğim zaman istiyorum”

İsteğe bağlı satın alma ve kişiselleştirme her şeyde etkisini hissettirecek. Örneğin, arabalar en az özelleştirilebilir büyük alımlardan bir tanesi ifade ediyor. Ancak nihayetinde bunun da değişebilecek bir alan olduğunu hayal etmeliyim.

Trendera’nın bu seneki raporlarından bir tanesi kişisel korumadan bahsediyor

Kötü davranışlara mazeret üretilen bir döneme giriyoruz. Kişilerin kendilerini korumalarına yönelik gelişmeler göreceğiz - içeceğinizin kapalı olup olmadığını söyleyen bir oje ya da bir ilişkinin tecavüz olmadığını kanıtlayan dijital bir sözleşme. İnsanlar için öz koruma daha önemli hale gelecek. Bu konudaki daha olumlu bir eğilim, sağlıkta söz konusu olacak.

Sağlık, girişimciler için altın madeni

Buradaki yenilik, sağlıklı yaşamın işten okula, gıdadan ebeveynliğe her konuyla entegrasyonu. Kontrol edebileceğimizi düşündüğümüz az sayıdaki şeyden bir tanesi. Bu yüzden girişimciler için altın madeni.

Kristal küre, teknoloji alanında neler gösteriyor?

Mirror isimli egzersiz aygıtını gördünüz mü? Aynadan ne yapacağınızı gösteren sanal bir antrenörle çalışıyorsunuz. Bu bir sonraki evrim olacak. Böylece mutfağınızda birisi dolaşarak size tarifler verecek ya da dolabınızdaki kıyafetleri gözden geçirerek ve size “Bugün bu kıyafeti giymen çok güzel olacak” diyeceği bir teknolojiye sahip olacaksınız. Girişimcilerin şu soruyu soracağı tonlarca alan var: “Teknolojiyi insanlarla bir araya getirerek nasıl daha insan gibi yapabilirz?” Daha iyi müşteri hizmetlerinden daha iyi nakliye ve teslimata kadar her şey daha fazla bağlantılı olacak

Kaynak: Entrepreneur