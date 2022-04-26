Kiralabunu'ya 200 milyon TL üzerinden yeni yatırım

Tüketici elektroniği kiralama platformu Kiralabunu, yeni yatırım aldı.

Kiralabunu.com, 200 milyon TL değerleme üzerinden yüzde 12'lik hisse satışı ile ikinci yatırımını aldı. Platform, bir yıl içerisindeki ikinci yatırımını demir çelik sektöründe faaliyet gösteren bir melek yatırımcıdan aldı.

Şirket geçen yılın aralık ayında aldığı yatırımla değerini 7,5 milyon dolara yükseltmişti. Böylece şirket son yatırımla 5 ay geçmeden değerlemesini ikiye katladı.

Kiralabunu.com Kurucu Ortağı Sinan Ventura, “Aldığımız yatırımlar hızla ilerlememiz ve büyümemiz için oldukça önemli bir motivasyon” dedi. Şirket yeni yatırımlarla yeni ürün gamlarına girmeyi ve kurumsal kiralama ağını genişletmeyi hedefliyor. Ventura, “Yeni yatırımla birlikte hem yeni kategoriler açmayı hem de 2022 sonuna kadar 30.000 yeni kullanıcıya daha erişmeyi hedefliyoruz” diyerek, büyük şehirlerde kiralabunu.com servis yetkilileri konumlandırma planlarının da altını çizdi.

Ventura, “Kurumsal kiralama ağımızı güçlendirmeye odaklandığımız kadar, bireysel tarafta da yenilikçi hizmet ve ürünler sunmayı hedefliyoruz. Çok yakında kiralamini.com‘u da devreye alarak elektroniğin yanı sıra anne-bebek kategorisinde de derinleşeceğiz. Bunu farklı segmentler de takip edecek. Kuruluşumuzdan bu yana olduğu gibi, bundan sonra da yurt çapında büyümenin itici gücü olacak marka imajımızı destekleyeceğiz. Kiralabunu artık sadece online değil, offline mecralarda da karşınıza çıkacak” değerlendirmesinde bulundu.