Kitle fonlamasında ilk kez 1 milyon lira sınırı aşıldı

Kitle fonlama platformu fonbulucu.com'da mayıs ayında yatırımcılarla buluşan Sensiball VR, 384 yatırımcıdan 1 milyon 128 bin 50 TL fon aldı.

Sensiball VR, 'VR The Champions' sloganı ile çıktığı yatırım turunda 2 ayda yüzde 141 oranında ön talep topladı.

Tur boyunca arz edilen yüzde 9,6 şirket payına karşılık 960 bin TL talep bildiren ve ödeme yapan yatırımcıların toplam talep tutarı 1 milyon 128 bin 50 TL olarak gerçekleşti. Bildirilen talebin yüzde 47'si 8 kurumsal yatırımcıdan gelirken ortalama yatırım tutarı 3 bin TL olarak açıklandı.

Sensiball VR, alt yapı futbolcularının temel teknik becerilerinin test edilip değerlendirilerek teknik antrenman yönlendirmelerinin yapılması, temel antrenmanlara ek olarak teknik ve taktik gelişimi hızlandırmak hedefiyle geliştirildi.

2018'de Tübitak Bireysel Girişimcilik projesiyle ilk adımlarını atan girişim, 2019'da testlerini başarıyla tamamlarken, yakın geleceğin Turcorn'u olmaya aday gösteriliyor.