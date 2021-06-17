Kıyafet kiralama aboneliği uygulaması UnoMoi, yatırım aldı

Türkiye'de lüks kiralık kıyafet aboneliği modelini başlatan UnoMoi, 400 bin dolar yatırım aldı. Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, yatırımcıları arasında Yemek Sepeti’nin Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın, Gizia kurucusu İsmail Kutlu ve Yatırımcı Can Eren'in yer aldığı UnoMoi, Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen ve Türkiye girişimcilik ekosistemine katkısıyla fark yaratan Garanti BBVA Partners'ın da yeni dönem girişimleri arasında bulunuyor.

UnoMoi, lüks ve özel tasarım kıyafetleri, üyelerine abonelik yoluyla 1 ay süreyle kiralıyor. Kadın girişimciler Ayşe Kefli ve Gözde Atasoy tarafından Mart 2020’de kurulan UnoMoi, lüks kıyafetleri satın almadan kısa süre kullanmaya imkan veriyor.

Envanterinde bulunan 4 adet kıyafeti sabit ücret karşılığı 1 ay boyunca kiralıyor ve sınırsız kullanım hakkı veriyor. 1 ay sonunda ürünler kuryeyle platforma üye olan kişiden alınıyor ve kullanıcıya seçtiği 4 yeni ürün teslim ediliyor.

Paylaşım ekonomisini destekleyen UnoMoi, kullanıcılarına ‘bulut’ta lüks kıyafetlerden oluşan bir dolap sunuyor.