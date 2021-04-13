Koç Üniversitesi 2021 programının girişimlerini belirledi

Teknolojik girişimleri destekleyen Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi, ‘Hızlandırma Programları’ ile teknoloji-tabanlı girişimlerini ölçeklemek isteyen girişimcilere ileri seviye girişimcilik eğitimleri, birebir mentorluk desteği ve program kapsamında potansiyel müşteriler ve yatırımcılarla buluşma imkânı sunuyor. Eğitim, mentorluk, teknolojik altyapı, hukuk danışmanlığı gibi desteklerle iş modelini ispatlamış girişimlerin hızla ölçeklenmelerini sağlayan Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi KWORKS’ün 2021 yılı programları başladı.

Program kapsamında; KWORKS Hızlandırma, KWORKS Ön Hızlandırma, KWORKS Derin Teknoloji ve KWORKS Kampüs Ön Hızlandırma olmak üzere 4 farklı programa seçilen girişimler belli oldu. 23 girişimin yer aldığı KWORKS’21 programında yer alan girişimlerin yüzde 65’ini SaaS ve derin teknoloji girişimleri, yüzde 35’ini ise web/mobil uygulama girişimleri oluşturuyor.

KWORKS’21 Hızlandırma Programı’na seçilen girişimler şöyle:

Alloy Additive: Robotik kol ve kaynak teknolojilerinin entegrasyonu ile 3 boyutlu metal yazıcı geliştiren ve oluşturulacak cihaz ile büyük boyutlu havacılık metallerinin katmanlı imal edilmesini amaçlayan bir derin teknoloji girişimidir.

Emarkan: Kendi markasını yaratmak isteyenler ile üreticileri buluşturan bir pazaryeri platformu.

Jetlexa: Sözleşme yönetimi ve belge otomasyon çözümleriyle, sözleşme süreçlerindeki iş akışlarının ve risklerin kontrol edilmesini kolaylaştıran, imzalama öncesi süreyi kısaltarak ekipler arasında uyumluluğu arttıran bir girişim.

Manjo: Farklı sipariş seçenekleri ile yenilikçi bir yeme-içme deneyimi sunan ve restoranlara dijitalleşme sürecinde yardımcı olan yönetim platformu.

Petify: Evcil hayvan sahipleri ve hizmet sağlayıcılarını bir araya getirerek ekosistemin ihtiyaçlarına yönelik çoklu inovatif çözümler geliştiren teknoloji odaklı sosyal girişim.

RTEX: Kumaş artıklarının tekrar kullanımı için tekstil sektöründe yer alan işletmelere, sürdürülebilir ve kazançlı bir sistem sunan dijital tekstil atık yönetim platformu.

VulnHero: IT güvenliğini önemseyen kurumların proaktif siber güvenlik risk yaklaşımlarını geliştiren ve saldırganlardan hızlı olmalarına yardımcı olan SaaS ürünü.

Akıllı Nakliyat: Nakliye sektöründe taşıyıcılarla yük sahiplerini buluşturan, yük bulmayı ve taşımayı optimize eden, nakliye kurumlarına iş takip platformu sağlayan ve süreçlerden veri üretimi yapan bir platform.

Bridgesoft: Derin öğrenme ve görüntü işleme teknolojileri ile tarım makinelerinin operasyonel verimliliğini artıran girişim.

TheClico: Markalar hakkında farklı platformlar üzerinden gelen müşteri geri bildirimlerini Doğal Dil İşleme ve Makine Öğrenmesi modelleriyle analizleyerek anlık olarak dashboard arayüzüne toplayan bir online itibar yönetimi yazılımı.

Güven İstanbul: Yurttaşların olası İstanbul depremini hazırlıklı bir şekilde karşılayabilmeleri hedefiyle yapılanan dijital bilgi paylaşım platformu.

Ixion: Temassız akıllı kartlara parmak izi sensörü entegre ederek geçiş, ulaşım ve ödeme sistemlerinde KVKK'ya uygun biyometrik doğrulama sağlayan girişimdir.

İsim Şehir Hayvan: Modern dünyada bireylerin erken yaşlarda kazanması gereken, eğitim sistemi içerisinde yer verilmeyen, analitik problem çözme, digital dünyaya adaptasyon ve iletişim gibi yetenekleri kazanmasını sağlayacak online eğitim platformu.