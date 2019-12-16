Kolektif House 4. lokasyonunu Ataşehir'de açtı!

16 Aralık 2019

Paylaşımlı ofis konseptiyle yaklaşık 5 yıl önce kapılarını açan Kolektif House, hızlı büyümesini sürdürüyor. Levent, Şişhane ve Maslak'tan sonra 4'üncü lokasyon olarak Anadolu Yakası'nı tercih eden şirket, Kolektif House Ataşehir'de girişimcileri, yatırımcıları, serbest çalışanları ve kurumsal şirketleri bekliyor.



Şirket ihtiyacına özel esnek tasarım imkânı sunuyor



Nidakule Batı Ataşehir'deki yeni lokasyonda 4.500 metrekarelik alanda hizmet vereceklerini ifade eden Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur, “2 kattan oluşan bir alanda yerini alan Kolektif House Ataşehir'de toplamda 142 ofis yer alıyor. Ofis alanları ise özel olarak şirket ihtiyacına göre istenilen büyüklükte esnek olarak tasarlanabiliyor” diye konuştu.



Açılış yapılmadan ofislerin yüzde %50'si doldu



Yaklaşık 1.000 kişi kapasiteli ortak kullanıma açık alana sahip Kolektif House Ataşehir'deki ofislere ilginin de yoğun olduğunu vurgulayan Ahmet Onur, açılış yapılmadan dahi ofislerin yüzde %50'sinin dolduğunu söyledi. Şu anda 4 farklı lokasyonda 25'i aşkın farklı sektöre ev sahipliği yaptıklarının altını çizen Ahmet Onur, bu yeni Kolektif House Ataşehir ile birlikte kurumsal müşterilere yeni nesil ofis hizmeti vermeyi hedeflediklerini belirtti.



Kolektif House olarak aile bilinci yaratmaya büyük önem verdiklerine dikkat çeken Onur, “Yola ‘Kalbine iyi gelen işine de iyi gelir' mottosuyla çıktık. En büyük önceliğimiz de yeni lokasyonumuzda da bu bilinci devam ettirmek” dedi.