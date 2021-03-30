KOSGEB bu yıl 30 bin girişimciyi desteklemeyi hedefliyor

KOBİ ve girişimcilere sunduğu desteklere devam eden KOSGEB, bu yıl 30 bin girişimciyi desteklemeyi planlıyor. Kadın gişirimcileri de destekmeleyi sürdüren KOSGEB, 2020 yılında 11 bin 809 kadın girişimciye destek sağladı. KOSGEB'in bu yıl da 12 bin kadını benzer şekilde destekleyeceği öngörülüyor. Kurum tarafından 2021'de kadınlara sağlanacak girişimcilik desteklerinin toplam girişimcilik destekleri içindeki payının yüzde 29'u bulması bekleniyor.

Öte yandan KOBİ'lerin KOSGEB destekleri sonucu kendi aralarında ve büyük işletmelerle iş birliği yaparak büyümesinin önünün açılması için çalışmalar da yürütülüyor. Bu kapsamda 2021'de 132 KOBİ'nin KOSGEB'den destek alarak bu iş birliğine girmesi planlanıyor.

Finansman desteği sağlanan işletme sayısı 19 bin 300'e çıkarılacak

KOBİ'lerin modern teknolojileri edinmeleri, dijital teknolojilerden yararlanarak verimlilik ve ürün kalitelerini artırmaları konularında proje bazlı destekler de sağlayan KOSGEB, bu kapsamda 121 teknolojik ürüne destek verecek. Aynı zamanda kurum, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında 7 bin 500 işletmeye destek sunacak.

KOSGEB, işletmeleri finansman alanında da desteklemeye devam ediyor. Geçen yıl 14 bin 544 işletmeye finansman desteği sağlayan KOSGEB, söz konusu sayıyı bu yıl 19 bin 300'e çıkarmayı planlıyor. Ayrıca kurum, bu yıl 35 ürünün yerli üretimine de destek sağlamayı hedefliyor.