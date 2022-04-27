Kripto girişimleri 2021'de yatırımlarını 7 kat artırdı

CoinMarketCap tarafından girişim sermayesi fonları üzerinden yapılan bir araştırma, kripto startuplarının aldıkları yatırım miktarının 2021 yılında yüzde 713 artış gösterdiğini ortaya koydu.

CoinMarketCap açıklamasına göre 2020 yılında 3,1 milyar dolar yatırım alan kripto startupları bu miktarı 2021 yılında 25,2 milyar dolara çıkardılar.

Veriler, girişim sermayesi şirketlerinin 2022 ilk çeyrekte de 2021 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 220 artışla 12,5 milyar dolar yatırım yaptıklarını gösterdi.