KT Portföy Teknogirişim GSYF’den yerli girişim İletmen'e yatırım

İlk olarak restoran, market ve mahalle esnafına teslimat hizmeti vererek faaliyete başlayan, şimdi ise kargo, e-ticaret ve her türlü mahalle içi teslimat ihtiyacına verimli bir çözüm sunan İletmen, Kuveyt Türk’ün iştiraki KT Portföy Yönetimi'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu ve Kuveyt Türk ile Vakıf Katılım’ın yatırımcı olarak desteklediği Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun lider olduğu yatırım turunda yatırım aldı. 2,29 milyon TL olan yatırımla İletmen, akıllı teslimat bayilik ağını genişletmeyi, saha operasyonlarını güçlendirmeyi ve yazılım altyapısını geliştirmeyi hedefliyor.

Özgür Duruöz ve Cemal Olçaray tarafından 2016 yılında kurulan İletmen, işletmelerin ürün teslimatı konusunda yaşadıkları sorunları “iletmenler” sayesinde ayrı bir organizasyon kurmadan yönetebilmelerini sağlıyor.

"Verdiğimiz desteklerle yerli unicorn’lar çıkarmayı amaçlıyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan KT Portföy Yönetimi Genel Müdürü Hamit Kütük, teknogirişim GSYF’de, farklı sektörlerde şu ana kadar 7 farklı girişime yatırım yaptıklarını bildirdi. Yaptıkları bu yatırımla İletmen’in mevcut bayilik ağını hızla genişleterek "Son Adım Teslimat" alanında lider konuma gelmesini hedeflediklerini söyleyen Kütük, "Teknogirişim GSYF ve kuruluş aşamasındaki yeni fonumuzla ülkemizdeki girişim ekosistemine katkı sağlamayı ve inovatif fikirlere verdiğimiz desteklerle yerli unicorn’lar çıkarmayı amaçlıyoruz.” dedi.

İletmen Kurucu Ortağı Özgür Duruöz ise, şunları söyledi: “Pazarda ortaya çıkan girişimler son kullanıcı odaklıyken, bizim tek işimiz paketleri, ürünleri veya siparişleri zamanında teslim etmek. Aldığımız bu yatırım ile Akıllı Teslimat Nokta’larını yaygınlaştırmanın ve teknolojik altyapıyı güçlendirmenin yanı sıra yenilikçi ve sürdürülebilir teslimat çözümleri konusunda da çalışmalara hız vereceğiz. Bu kapsamda araç filolarımıza elektrikli araçları da katmak üzere yerel üreticilerle görüşmelerimiz sürüyor. E-ticaret firmaları ile de yeni nesil teslimat, tersine teslimat veya dönüşümlü teslimat çözümleri konularındaki iş geliştirme çalışmalarımız son aşamalarına gelmiş durumda. Online perakende sektörünün lojistik sistemini yeniden tanımlamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İletmenleri bundan sonra sokaklarımızda çok daha sık göreceğiz.”