Kurumsal seyahatler Bizigo'ya emanet

ÇİĞDEM YÜCESOY SUBAŞI

Turizm ile teknolojiyi buluşturan bir fikirle ortaya çıkan Bizigo, kurumsal seyahatleri planlayan dijital bir platform. İngilizce “business-go” olarak tanımlanan sektörden esinlenerek Bizigo adını vererek işe başlayan Aslan Emre ve Serhat Kahraman, bu alanda Türkiye’nin en iyisi olma hedefinde. Bizigo’nun ortağı ve CEO'su Serhat Kahraman, “Seyahat sektöründen bir unicorn çıkarmak istiyoruz. Yurtdışında aynı alanda faaliyet gösterdiğimiz unicorn olmuş modelleri inceledik. Ve daha iyisini yapmak üzere yola çıktık” diyor.

Pandemiye rağmen büyüme planlarını ertelemeyen şirket, bir yıl önce 60 olan çalışan sayısı 110 kişiye ulaşmış durumda. 2023'te 500 kişilik bir ekip olacaklarını vurgulayan Kahraman, "3 yeni marka oluşumu daha gerçekleştirdik, bu yıl içinde duyurusunu yapacağız. 2022 yılında yüzde 200 oranında büyüme planımız var" diye konuşuyor.

50 kişilik yazılım ekibi

Yenilikçi ve öncü uygulamaları odağına alan şirket, işe yazılım ekibinden başlayarak 50 kişilik mühendis istihdam etti. Bu sayede uygulamayı tüm dünyada geçerli ve güncel bir yazılım dili kullanarak geliştirdiklerine dikkat çeken Kahraman, “1 yıllık bir çalışma sonucunda sektöre öncü olacak yenilikleri hayata geçirdik. Uçtan uca dijitalleşen süreçler sayesinde seyahat harcamalarından tasarruf ederek, zahmetli evrak işlerinden kurtaran bir sistem kurduk” diyor.

Seyahatin planlanması 2 dakika

Sisteme dahil olanların yüzde 30’a ulaşan oranda tasarruf edebilmesine imkan sağlayan platform, denetim ve takip süreçlerini de hızlı ve kolay hale getiriyor.

Hizmet verdikleri kurumların çalışanların tüm seyahatlerini dijital ortamda planlayabildiklerini söyleyen Kahraman sözlerini şöyle sürdürüyor: “E-mail ya da telefonla değil, dijital bir şekilde organize edebiliyorlar. Ayrıca iç onay süreçleri de aynı şekilde dijital bir şekilde yapılıyor. Böylelikle uçak bileti, otel rezervasyonunu yapmak onayıyla birlikte toplamda 2 dakikada tamamlanıyor.”

Tamam mı devam mı?

Erka Grubu çatısı altında faaliyet gösteren girişim, COVID-19 salgınına kadar sektörle birlikte hızlı yol alıyordu. Kişisel seyahatten daha büyük bir hacme sahip olan sektör, Türkiye’de 2 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştı. “Bizigo’yu büyütebileceğimiz tüm koşullar hazırdı” diyen Kahraman, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Geçen yıl 13 Mart itibariyle faaliyetimizi durdurmakla devam etmek arasında karar vermemiz gereken kritik bir dönemece girdik. Tüm belirsizliklere rağmen devam kararı aldık. Bu kararı vermeden önce başarılı iş insanlarının kriz dönemlerindeki davranışları ve aldıkları kararları inceledik. Büyük kısmının kararlılıkları ve cesaretleri neticesinde krizlerden güçlenerek çıktıklarını gördük. Biz de bu dönemi aynı şekilde büyük bir kararlılık ve cesaret ile değerlendirme yoluna gittik. Yatırıma devam ederek, güçlenmeye yönelik girişimlerde bulunduk. Bu kararımızın meyvelerini de şimdiden toplamaya başladık.”

En büyükler portföyde

ERP diye adlandırılan kurumsal kaynak planlama sistemini de devreye alan şirket, uygulama kolaylığıyla öne çıkmış oldu. Böylelikle başta Türkiye’nin en büyük 100 sıralamasında olan sanayi kuruluşlarını ve hizmet sektörünün en büyüklerini müşteri portföyüne dahil etmeyi başardı. Pandemiyle geçen bir yılda sistemi anlatıp tanıtmaya yönelik yoğun bir çalışma ile ilerleme sağlandı. Yaptıkları görüşmelerin bir çoğunun anlaşmayla sonuçlandığını vurgulayan Kahraman, “Görüşmeye gittiğimiz şirketlere salgınla geçen bu durgun dönemin seyahat politikasını mercek altına almak için en iyi zaman olduğunu anlattık. İşleyen sistemde bu süreçleri oturtmak zor olacağı için, bu dönemi verimli bir şekilde değerlendirme fikrimiz olumlu karşılandı. Tüm gerekli altyapı ve entegrasyonlarımızı adapte ederek kullanmaya hazır hale getirdik” diyor.

"Sıkışmış talep harekete geçecek"

Şirket yurtiçinde sistemi yaygınlaştırırken diğer taraftan yurtdışına yönelik çalışmaları da gündemine aldı. Pandemi sonrasında sıkışmış talebin harekete geçerek tüm dünyada seyahat sektörünün zirve yapacağını düşünen Kahraman, bu nedenle rotayı yurtdışına çevirdiklerini belirtiyor ve ekliyor: “2022 yılında faaliyetlerimizi uluslararası arenaya taşıma hedefimiz var. İlk aşamada Avrupa ve CIS ülkelerini araştırıyor ve pazar analizleri yapıyoruz.”