Legna Medikal, aldığı yatırımla 1,86 milyon euro değerlemeye ulaştı

Cube Incubation girişimi Legna Medikal Teknoloji, aldığı yatırım ile 1,86 milyon euro değerlemeye ulaştı.

Bu yatırımla Legna Medikal, kolostomi (kalın bağırsağın bir ucunu karın duvarından çıkaran bir cerrahi ameliyat işlemi), ileostomi (ince bağırsağın -ileum- bir ameliyat ile karın ön duvarına ağızlaştırılması) ve ürostomi (idrarın mesaneden uzaklaştırılması işlemi) operasyonları sonrası sızıntı, koku, gaz çıkışı ve istemsiz gerçekleşen boşaltım gibi problemler üzerine odaklanarak bunları ortadan kaldırmaya yönelik bir sistem üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıracak.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Legna Medikal, bu projeyle Aralık 2020'de dünyada bu alanda benzer bir mekanizma bulunmadığı için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nden (World Intellectual Property Organization-WIPO) PCT (Patent Cooperation Treaty) üzerinden "buluş" onayı aldı. Şirket, 30 ay içinde istediği ülkede patent başvurusu yapabilecek. Proje, WIPO'nun tüm klasmanlarından A değerlemesiyle de öne çıkıyor. Legna Medikal, gelecek dönemde 3 yeni PCT başvurusu daha yaparak tasarımlarını koruma altına almayı hedefliyor.

Ostomi operasyonlarından olan kolostomi ve ileostomi işlemleri sonrası pek çok hasta, boşaltım sistemindeki değişiklik sonrası ortaya çıkan sorunlarla birlikte geçici veya hayat boyu bu torbaları kullanmak zorunda kalıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünyada yaklaşık 10 milyon hasta bu torbaları kullanıyor. Hastaların yüzde 50'si Asya kıtasında, yüzde 30'u Avrupa, yüzde 10'u Kuzey Amerika'da ve diğer yüzde 10'u farklı ülkelerde bulunuyor.

Legna Medikal, Teknopark İstanbul'da gerçekleştirdiği çalışmalarla ileri düzey mekanik ve elektronik tasarımı yapay zeka ve big data teknolojileriyle entegre ettiği Ar-Ge çalışmaları ile süreçlerini devam ettiriyor.

"Az gelişmiş ülkelerdeki hastalara ürün hibelerimiz olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Legna Medikal CEO'su Onur Tekeli, takım olmanın hayallerini gerçeğe dönüştüreceği anlayışını benimsediklerini belirterek, "Bu kapsamda ekibimizle ve iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz ürünler, alanında benzersiz çözümler sunan niteliklere sahip oluyor. Sayın Semih Koçak bize, hayalimize ve tabii geliştirdiğimiz mekanizmaya güvenerek bu yatırımı yaptı." ifadelerini kullandı.

2021 yılı için projenin MVP aşamasını tamamlayacaklarını, sonrasında yeni bir yatırım turuna çıkacaklarını bildiren Tekeli, şunları kaydetti: "Pazara gireceğimiz tarihle birlikte öncelikli olarak Türkiye ve Avrupa, sonrasında ise Asya ve peşi sıra Amerika pazarlarına girme planlarımız bulunuyor. Belirlediğimiz stratejilerle pazarımızı globalleştireceğimize ve tıbbi cihaz alanında ihracat rakamlarına ciddi anlamda katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu projede önemli bir sosyal sorumluluk hedefimiz de bulunuyor. Hastalar, engelli bireyler, bebekler ve çocuklar için sosyal sorumluluk hedefimiz var. Ürünümüz ticari hale geldiğinde az gelişmiş ülkelerdeki hastalara ürün hibelerimiz olacak. İnsanların hayatını önemli derece etkileyen bu sorunun çözümü için çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz."