Lineadecor, ABD'de girişimini büyütüyor

2017 yılında New York’ta ABD pazarına ilk adımını atan Lineadecor, New York Manhattan ve Milwaukee Wisconsin’in ardından bu ülkedeki üçüncü mağazasını Florida eyaletinin Sarasota şehrinde açtı.

ABD pazarının kendileri açısından büyük önem taşıdığını belirten Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, ürünlerinin bu ülkede büyük ilgi gördüğünü söyledi. Amerika’da daha çok toplu iş projelerinde yer aldıklarını ifade eden Ecemiş, “Projeli işlerde gördüğümüz ilgi ve müşterilerimizden aldığımız memnuniyet bu pazardaki büyümemizi tetikledi. 2021’de perakendede de ilerlemek için bu ülkede yeni mağazalar açarak büyümemizi sürdürmek istiyoruz” dedi.

PAZARA GÖRE ÜRETİM

Lineadecor’un toplam 26 model, 300’den fazla renk seçeneği ve 45 kulp dahil olmak üzere piyasaya 3 binden fazla modül alternatifi sunduğuna işaret eden Ecemiş, ABD pazarına sunulan ürünleri bu ülkedeki tüketicilerin ihtiyaçlarına göre güncellediklerinin altını çizdi. New York şehrinde dairelerin küçük olduğunu belirten Ecemiş, “Bu yüzden tasarım yapılırken açılır masa sistemleri veya ada mutfaklara entegre masa çözümlerine ihtiyaç duyuluyor. Bizler de bu alanları kullanıcılar için doğru tasarlayarak sunduğumuz çözümlerle mutfaktaki fonksiyonelliği artırırken aslında yaşam kalitesine değer katmaktayız” diye konuştu.

Ecemiş, kullandıkları malzemelerin çoğunu dünya çapında çok iyi tanınan ve kendi alanlarında öncü olan Avrupalı tedarikçilerden sağladıklarını dile getirdi. Amerika’nın en büyük mutfak banyo fuarı olan ve her yıl düzenlenen KBIS fuarına 2020’nin Ocak ayında katılarak yeni ürettikleri modelleri sergilediklerini belirten Ecemiş, bu fuarda da ciddi taleple karşılaştıklarını vurguladı.

PANDEMİ TERCİHLERİ DEĞİŞTİRDİ

Pandemi sonrası mutfakların sadece yemek hazırlanan bir alan olmayıp, pek çok işlevi barındıran yaşam alanları haline geldiğini vurgulayan Ecemiş, şunları söyledi:

“Pandemiyle birlikte her üründe olduğu gibi mutfak mobilyalarında da hijyen çözümlerine ekstra duyarlılık gösterilmeye başlandı. Artık tüm üreticiler sistemlerini bu gereksinimleri karşılamak üzere hayata geçiriyorlar. Kullanımı ve bakımı oldukça kolay olan laminant tezgahlar her zamankinden daha fazla talep görüyor. Kapak yüzeylerin de ise lansmanını KBIS fuarında yaptığımız ultra mat, parmak izi bırakmayan ve çizilmeye dayanıklı ödüllü S-mat lake yüzey seçeneğimiz çok talep görüyor.”

Lineadecor’un ABD’nin yanı sıra Suudi Arabistan, Irak, KKTC, Azerbaycan ve Pakistan’da da iş ortakları vasıtasıyla açılmış mağazaları bulunuyor. Firmanın Türkiye’de ise 33 ilde 60 satış noktası var.