LIVAD, 2 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı

Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’da, canlı yayın reklam teknolojileri üzerinde Ar-Ge çalışmalarını yürüten LIVAD, TechOne VC liderliğinde Twozero, StartersHub, Ömer Aras, Can Tunçer’in katılımıyla 400 bin dolarlık yatırım aldı.

2 milyon dolar değerleme üzerinden gerçekleşen yatırımla görüntü işleme ve doğal dil işleme gibi teknolojilere odaklanmayı hedefleyen girişim, markaların canlı yayınlarda da bağlamsal hedefleme yapabilmelerini sağlayacak.

Bilgisayar görüşü, doğal dil işleme, ve makine öğrenmesi desteğiyle canlı bağlamsal hedefleme imkanı sunan LİVAD, canlı yayın yapan içerik üreticilerinin içeriklerini düzenli olarak paraya dönüştürebilmelerini sağlıyor.

İzleyicilerin de daha interaktif bir reklam deneyimi yaşamasına olanak tanıyan girişim, yapay zeka destekli canlı etkileşim optimizasyonu sağlayarak canlı yayınlarda influencer pazarlama konseptini ölçülebilir ve ölçeklenebilir hale getiriyor.

“Bağlamsal hedeflemenin önemi yeniden artacak”

Üçüncü taraf çerezlerinin devre dışı kalmasıyla online reklam dünyasında büyük değişiklikler olacağının altını çizen LIVAD Kurucu Ortağı ve CEO’su Arda Genç, “Online reklam dünyasında yaşanacak bu değişim influencerlar aracılığıyla yapılan pazarlama çalışmalarının değerini daha da artıracak. Öte yandan reklam kişiselleştirme kabiliyetinin zayıflamasıyla bağlamsal hedeflemenin önemi de yeniden artacak. Bu nedenle canlı yayın izlenmelerinin her geçen gün arttığı bu dönemde TechOne VC liderliğinde aldığımız bu yatırımla görüntü işleme ve doğal dil işleme gibi teknolojilere yatırım yaparak markaların canlı yayınlarda da bağlamsal hedefleme yapabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bununla birlikte bu alandaki işbirliklerini marka ve yayıncılar için zahmetsiz, izleyiciler için de eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.