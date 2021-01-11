Lonca Girişimcilik, yeni dönemi açtı

Teknoloji odaklı inovatif fikirlerin ortaya çıkartılması ve desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından 2017’de kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi’nde altıncı dönem programı için başvurular alınmaya başlandı. Yeni eğitim ve mentorluk döneminde 10 yeni girişime destek vermeyi amaçlayan Lonca Girişimcilik Merkezi’ne start up’lar, 30 Ocak 2021 tarihine kadar müracaat edebilecek. Jüri değerlendirmesi sonrasında seçilecek girişimler için program, şubat ayında başlayıp ağustos ayında tamamlanacak.

Başvuruları www.loncagirisim.com adresi üzerinden kabul eden Lonca Girişimcilik Merkezi, yeni dönemde sektörden bağımsız teknoloji odaklı tüm startup’ları kabul ediyor. Her dönem bine yakın başvurunun alındığı Lonca’da jüri üyeleri, girişimin geniş bir pazara hitap etmesi, bir gelir ya da fayda modelinin ortaya konulması ve projeye odaklanan bir ekibin olması gibi birçok kriteri göz önünde bulundurarak değerlendirme yapıyor.

40 bin TL’ye kadar hibe desteği

Girişimcilerin işlerine odaklanmasını önemseyen Lonca Girişimcilik Merkezi, ekiplere 40 bin TL’ye kadar nakit hibe desteği veriyor. Cihaz geliştiren girişimcilere Ar-Ge desteği, FinTech’lere API desteği, tüm girişimlere pazarlama ve satış desteği, uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etme ve yurt dışı etkinliklere katılım desteği Lonca Girişimcilik Merkezi’nin sunduğu ayrıcalıklar arasında yer alıyor. Lonca girişimcileri ayrıca start up’lara yatırım amacıyla kurulan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na başvuru konusunda önceliğe sahip oluyor.

TÜBİTAK BİGG hibe desteği

Lonca, TÜBİTAK’ın yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimlere 200 bin TL’ye kadar hibe desteği verdiği programa uygulayıcı kuruluş olarak akredite oldu. İTÜ Çekirdek’le işbirliği halinde yürütülecek olan bu süreçte, yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimler, Lonca’ya başvurmanın yanı sıra aynı zamanda TÜBİTAK’ın ön şartlarını sağlamaları durumunda 200 bin TL hibe kazanma şansını da elde edecekler. Lonca 1512 Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) başvuruları da www.loncagirisim.com adresi üzerinden kabul ediliyor.