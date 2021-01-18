Lucis, bulut mutfağa devlerle giriyor

Turizm ve konaklama sektöründe 30 yıllık bir geçmişi olan Öztanık ailesi, üçüncü nesille yatırımlarını büyütüyor. İsmet Öztanık ve kardeşi Cenk Öztanık’ın yönetimde bulunduğu Lucis Şirketler Grubu, Avantgarde Collection markasıyla otel zincirine yeni halkalar ekliyor. Markanın 2009 yılında faaliyete geçtiğini söyleyen Lucis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmet Öztanık, “Bizzat kuruluşunu yaptığım Avantgarde tek bir otelle faaliyete başladı, şimdi zincir haline geldi” diyor.

Zincirin halen İstanbul Taksim ve Levent’in yanı sıra Bodrum Yalıkavak’ta da otelleri bulunuyor. Grubun amiral gemisi olan otelciliğe geçen haftalarda yeni bir zincir daha eklendi. 103 odayla Şişli merkezde hizmet vermeye başlayan otele yenilerinin de eklenmesi hedefleniyor. “Özellikle son dönemlerde pandemi nedeniyle İstanbul içi ve dışında yatırım yapma fırsatı var” diyen Öztanık sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bankaların elindeki AVM, otel gibi gayrimenkul portföylerinin nitelikli yönetimi için talepler geliyor. Biz de faaliyet alanımız içinde olan otelcilik, entegre tesis yönetimi, karma fonksiyonlar oluşturup yönetme gibi yetkinliklerimizle bu işlere talibiz.”

Yeni fırsatlara kapı açıyor

Grup, sıkıntı yaşayan ve dönüşüme ihtiyacı olan AVM ve otellerde yeni iş modelleri üzerinde çalışmalar yapıyor. Bazı AVM’lerin depo, okul, dikey şehir seracılığı, hastane ya da yatay otellere dönüşmesi gerektiğini düşünen Öztanık, gerek dönüşüm gerekse işletmecilik projelerinin içinde yer almak istediklerini belirtiyor ve ekliyor: “Fırsat odaklı, profesyonel ortaklığı benimseyen, aile şirketi çevikliğinde hızlı karar alıp ilerleyen bir yapımız var.

Bu dönemde işletmeciliğine devam çekincesinde olan ya da dönüşüme adapte olmak isteyenler kapımızı çalıyor.”

Grup, bu dönemdeki yeni fırsatları değerlendirmek için rotasını İstanbul’la birlikte Ege ve Akdeniz bölgelerine çevirmiş durumda. “Araştırmalarımızı buralarda yapıyoruz” diyen Öztanık sözlerini şöyle sürdürüyor: “Orta vadede Londra, Berlin ve Doğu Avrupa, Riyad, Doha, Bakü, St. Petersburg bulunmak istediğimiz ülkeler. Daha uzun vadede ise New York ve Singapur hedeflerimiz arasında. Turizm ve konaklama sektöründe dünya çapında bir marka olmak istiyoruz. Türkiye genelinde ve uluslararası pazarda genişlemeyi hedefliyoruz.”

Otelcilikten yeni girişimler çıkardı

Otelcilik iş kolundan yeni modeller çıkarmayı amaçlayan grup, 2014 yılında kurduğu Lucis Girişim’le yenilikçi iş fikirlerine yatırım yapıyor. Gayrimenkul projeleri, entegre tesis yönetim hizmetleri, ağırlama sanatları eğitim/danışmanlıkları, markalı ofis işletmeciliği, catering ve restoran yatırım ortaklıklarnda girişimler grubun faaliyetleri arasında yer alıyor. Otelciliğin konaklamadan ibaret olmadığını düşünerek yatırımlara ağırlık verdiklerini söyleyen Öztanık, “Ağırlama sanatı, restoran ve catering kollarında kısa sürede sektördeki yerimizi sağlamlaştırdık” şeklinde konuşuyor.

Yalıkavak Fiko’nun ardından Eski Yer’e de ortak oldu

Grup, restoran işletmeciliğinde var olan faaliyetlerini büyütürken diğer taraftan sektörün iyi markalarına da yatırım yapıyor. Bodrum Yalıkavak’ın ünlü ocakbaşı restoranı Fiko’ya geçen yıl yatırımcı ortak olarak katılan şirket, yakın zamanda Eski Yer markasına da ortak oldu.

Kendine has özel mezeleri ve deniz mahsulleri ile ön plana çıkan Bodrum markası Eski Yer’i Yeniköy’de açtıklarını söyleyen Cenk Öztanık, “Yalıkavak Eski Yer’in marka yaratıcısı ortaklarımız Yeniköy’de de işin başında” diyor.

Lucis Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Avantgarde Collection’ın CEO’su olan Cenk Öztanık, grubun restoran yatırımlarını da yönetiyor. Yeniköy’de modern, şık ve şehirli bir Ege balıkçısı konsepti oluşturduklarını söyleyen Öztanık, “Amacımız Yunanistan’a mal olmuş balık restorancılığında Türk konseptini dünyaya göstermek. Londra, Moskova, Bakü ve Körfez ülkelerinde çok sevilen bu konsepti büyüterek yurtdışına açmayı hedefliyoruz” diyor.

Soluto’ya yabancı ortak geldi

Bina işletmeciliği, güvenlik hizmetleri ve buna bağlı entegre tesis yönetim hizmetlerine odaklanan bir başka girişim olan Soluto Services ise 2015 yılında sektörün duayenlerinden Erhan Demirtaş ve gayrimenkul girişimcisi Yiğit Şatıroğlu ortaklığında hayata geçirildi. Bir yıl önce ise girişime yabancı bir ortak geldi. AVM, hastane, konut, fabrika binaları ve okul kampüslerine entegre bir hizmet verdiklerini söyleyen Öztanık, bin kişilik bir çalışana ulaştıklarını belirtiyor ve ekliyor: “Ulaştığımız büyüme yabancıların da dikkatini çekti. Dünyanın en büyük 20 tesis yönetim şirketinden biri olan Globe Williams (Avustralya-Yunanistan) ile ortaklık yaptık. 30 ülkede faaliyet gösteren ortağı ile Soluto, yurtdışına yayılma konusunda hızlı yol almaya başladı. İsmet Öztanık Kazakistan, Katar ve Doğu Avrupa’da sonuçlanmaya yakın görüşmelerinin olduğunu söylüyor.

Uzaktan çalışmanın yıldızı oldu

Gayrimenkul, konaklama ve hizmet sektörünü bir araya getiren girişim olan Assembly Buildings, grubun bu dönemde en fazla öne çıkan işi oldu. Ofis, sanal ofis ve ortak çalışma alanlarında faaliyet gösterdiklerini ve ciddi bir maliyet tasarrufu sağladıklarını söyleyen Öztanık sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu ofisler maliyet tasarrufu sağlarken çalışan memnuniyetini artırıyor. Salgın sonrasında esnek merkez ofis, uydu ofis hizmetimize Assembly’nin iş birliği yaptığı otel ve restoranlar ile her yerden çalışabilme gibi seçenekler ekledik. Üyelik sistemimize dahil olan kişiler yurtdışına çıktığında da kendine ait bir ofis hizmeti alabilecek.”

Şirket halen bu hizmeti Türkiye’de İstanbul’da bulunan birçok lokasyonlarda üyelerine sunuyor. Pandemi nedeniyle oluşan çoklu hibrit iş yapma biçiminin gelecekte kalıcı olarak devam edeceğini düşünen Öztanık, sistemi yaymak için seçili otellerden oluşan bir çalışma kulübü oluşturdu. Bu kulüp sayesinde üye olan kişi, Türkiye genelinde Bodrum, Çeşme, Cunda gibi sahil bölgelerinin yanı sıra bütün büyük şehirlerde hazır bir ofis bulabilecek. “2017 yılında bu alana doğru bir gidiş olacağını düşünerek yatırım yaptık” diyen Öztanık, 2018 yılında da Londra’da bir iş geliştirme ofisi açtıklarını sözlerine ekliyor.

Pandeminin başlamasıyla bu alanın hızla büyüdüğünü söyleyen Öztanık, “İsviçre çakısı misali iş dünyasının bireysel ve gayrimenkul merkezli bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir katma değerli servis sağlayıcısı olarak öne çıktı. Yıkıcı bir biçimde tecrübe ettiğimiz yeni çalışma rutininde 360 derecelik servis sağlayıcının değeri ışık hızıyla arttı” şeklinde konuşuyor.

Bulut mutfak için işbirliği

Girişimcilik dünyasını seven grup, Lucis Girişim’le bir yandan ventures capital aracılığı diğer yandan da özel alanlara direkt yatırım yapıyor. Unicorn olma yolunda ilerleyen start up’lara ortaklıklar yapmayı hedefleyen Öztanık, “Girişimcilikte daha fazla var olmak istiyoruz. Otelcilik amiral gemimiz. Buralarda yaratacağımız sermaye fazlalığıyla yeni yatırımlarımız gündeme gelecek” diyor.

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret sitelerinden Lidyana’nın ilk yatırımcıları arasında yer alan İsmet Öztanık’ın odağında finansal teknolojiler, eğitim, e-ticaret ve yemek girişimleri bulunuyor. Bulut mutfak adı verilen konsept üzerine bir girişimi hayata geçirmek üzere Türkiye’nin en büyük teknoloji ve lojistik firmalarıyla görüşmelerini sürdürüyor. “Anlaşma eli kulağında. Bu konseptle sadece paket servis veren restoran zinciri kuracağız” diyen Öztanık, iddialı konsepti yakında duyuracaklarını belirtiyor.