Madcraft Studios, WePlay Ventures’dan tohum yatırımı aldı

4 genç girişimci tarafından kurulan Madcraft Studios, aldıkları yatırım ile bilgisayar oyunları olan Crowalt’ın lansmanını yapmayı planlarken diğer bir yandan da mobil oyun projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Geleneksel hikaye anlatımı günümüzün piksel sanat grafikleriyle

Madcraft Studios, bilgisayar ve mobil platformlara geliştirmiş oldukları oyunlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa süre içerisinde lansmanını yapmaya hazırlandıkları “Crowalt: Traces of the Lost Colony”, geleneksel hikaye anlatımını günümüzün piksel sanat grafikleriyle birleştirmesiyle özellikle bu tarzdaki oyunculardan yoğun ilgi görüyor. Lost Colony of Roanoke'nin gerçek hikayesinden esinlenen bir macera oyunu olan Crowalt, 1587'de Amerika'da ilk yerleşik koloniyi kurmak için yola çıkan bir grup insanın, geldikten kısa bir süre sonra gizemli bir şekilde ortadan kaybolması ve 150 yıl sonra, genç ve hırslı bir maceracı Hugh Radcliff’ın ilk büyük keşfini yapmak için Kayıp Koloninin peşine düşmesini konu alıyor. Hikaye bazlı ve oyuncuların yaptığı seçimler sonucu değişen alternatif son yapısı ile macera türünde oyun seven geniş bir kitleye hitap ediyor. Crowalt’ın, hikaye anlatımlı ve piksel sanat grafikli yapısından edindikleri tecrübeyi mobil platforma taşımaya hazırlanan Madcraft, aldıkları yatırım ile ekiplerini de genişleterek bu türde mobil oyunlar geliştirmeyi hedefliyor.

“Bize en az bizim kadar inanan bir ekiple beraber hareket ettiğimiz için çok mutluyuz”

4 arkadaş olarak bir araya gelip çıktıkları bu yolda, ilk günden itibaren geliştirdikleri oyunların milyonlarca kişi tarafından oynanmasını hayal ettiklerini belirten Madcraft Studios kurucu ortaklarından Fırat Baban, “Bu yola çıktığımızda uçsuz bucaksız hayallerimiz varken şimdi bir o kadar kesin ve net hedeflerimiz var. Bize en az bizim kadar inanan bir ekip ile beraber hareket etmek ve bu ekibin de WePlay Ventures gibi oyun sektörünün en önemli kurumlarından biri olması bizi hem çok mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Tüm ekibimizle gece gündüz çalışarak hayallerimizin üstüne çıkmak için çabalayacağız.” dedi. WePlay Ventures Yönetici Ortağı Bora Koçyiğit, “WePlay olarak 2. yatırımımızı Madcraft Studios’a yaptığımız için çok mutluyuz. Madcraft ekibine sonsuz güveniyoruz ve yaptıkları işlerde çok başarılı olduklarına inanıyoruz. Eminim beraber çok iyi işler başaracağız. WePlay olarak erken aşama oyun girişimlerini hızlı bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz.” şeklinde görüşlerini ifade etti.