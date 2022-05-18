Martı'dan ABD'de halka arz planı
Scooter uygulaması Martı, New York’ta halka arza hazırlanıyor.
Scooter uygulaması Martı'nın New York’ta halka arza hazırlandığı bildirildi.
Bloomberg'in haberine göre; Martı, ABD merkezli Birleşme Amaçlı Ortaklık Şirketi (SPAC) Galata Acquisition Corp. üzerinden New York’ta halka açılmaya hazırlanıyor.
Martı, 2018 yılında Türk girişimci Oğuz Alper Öktem tarafından kurulmuştu. Martı’nın hissedarları, geçen yıl New York Borsasında 125 milyon dolarlık halka arzla işlem görmeye başlayan söz konusu SPAC ile birleşecek.
Anlaşmanın bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.