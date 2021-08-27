Maslak Teknoloji, Teknasyon’dan yatırım aldı

Türk girişimciler Alper Akcan, Tolga Ulutaş ve Emre Hayretci tarafından açık bankacılık alanında faaliyet göstermek üzere yaklaşık bir yıl önde kurulan Maslak Teknoloji AŞ, Teknasyon’dan yatırım aldı. Şirket, hem bireyler hem de kurumlar için ürettiği servislerle iç pazarın yanı sıra BaaS ve dijital bankacılık alanlarında Avrupa’da söz sahibi olmayı hedefliyor.

Rockads global büyüme programına dâhil oldu

Desteklediği girişimlere uluslararası pazarlarda büyük başarılar kazandıran Teknasyon, Maslak Teknoloji’ye sunduğu finansal desteğin yanında Rockads global büyüme programı dahilinde Türkiye ve yurt dışı pazarlarda tanıtılacak ürünlerde kullanıcı kazanımı, pazarlama, müşteri hizmetleri gibi alanlarda da destek olacak.

Hâlihazırda 100’den fazla girişimin bulunduğu Rockads global büyüme programının 60 kişilik tecrübeli ekibi; programa dâhil olan girişimlere sürdürülebilir bir büyüme performansı sağlamaları ve pozisyonlarını sağlamlaştırmaları için sektör öngörüleri, rakip analizleri, hedef pazarların tespiti, kreatif hazırlığı, monetizasyon, müşteri yaşam ömrü ve kârlılıkların artırılması gibi alanlarda danışmanlık veriyor.

“Yatırımla servislerimiz pazara sunmakta hızlı yol alacağız”

Maslak Teknoloji kurucu ortaklarından Alper Akcan, Teknasyon’dan alınan yatırımla ilgili şunları söyledi: “Bu stratejik yatırımla beraber Maslak Teknoloji’nin bireysel alanda yaratacağı servislerin pazara sunulmasında çok daha dinamik ve hızlı yol alacağımıza inanıyoruz. Maslak Teknoloji’nin alanındaki bilgi ve tecrübesi Teknasyon’un gücüyle birleştiğinde global anlamda örnek gösterilecek bir başarı yakalayacağımıza güvenimiz tam.”

Teknasyon CIO’su Onur Kurugöl ise, yüksek potansiyelli iş modeli ve tecrübeli kurucu ekibi ile Maslak Teknoloji’nin, Türkiye’den son dönemde çıkan başarı hikâyelerine bir başkasını ekleyeceğini umduğunu, Rockads global büyüme programının da desteğiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük başarılar elde edeceğine inandığını söyledi.