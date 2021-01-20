Maxis, 2021’in ilk yatırımını Mindsite’a yaptı

İş Bankası’nın yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 2021 yılının ilk yatırımını Mindsite yaptı.

Maxis'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu, teknoloji odaklı girişimlere 2017 yılından beri destek sağlayan Workup Girişimcilik Programı'nın altıncı dönem mezunu Mindsite, Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (Maxis) 1,9 milyon TL ile liderlik ettiği yatırım turunda toplam 2,8 milyon TL yatırım aldı. Yatırım turuna Angel Effect, Utku Öz, Emre Açıkel ve Workup’ın lider mentoru Ömer Erkmen de katıldı.

Maxis’in Kolay İK, Mutlubiev, PCI Checklist ve Denebunu’dan sonra yatırım yaptığı beşinci girişim olan Mindsite, Workup’tan mezun olduktan sonra Maxis’ten yatırım alan ikinci girişim oldu. Markaların e-ticaret sitelerindeki ürünlerinin fiyat ve görsellerini sürekli olarak tarayarak bunları tek çatı altında toplayan Mindsite, ürünlerin stok durumu, fiyatı, promosyonları, ürün tanıtımları ve marka görünürlüğü gibi birçok veriyi kullanıcılarına sunarak, e-ticaret kanallarından elde edilen gelirlerin artırılmasını sağlıyor.

İsmail Arapzade, Ali Göksu Özkan, Ali Alperen Durak ve Hakan Utku Özdemir ortaklığında 2020'de ürününü tamamlayan girişim, ilk satışını Workup’a dahil olduktan sonra gerçekleştirdi. Sonrasında özellikle hızlı tüketim malları alanında müşteri sayısını hızla artıran girişim, yatırımın ardından diğer alanlarda da müşteri edinmek ve global pazarlara açılmak için çalışmalarını sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maxis Genel Müdürü Selami Düz, Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak 2020 yılını "Denebunu" yatırımı ile kapattıktan sonra 2021’e Mindsite yatırımı ile başlangıç yaptıklarını söyledi. Düz, Mindsite’ın COVID-19 salgınıyla birlikte Tükiye'de de hızlı büyüyen e-ticaret sektörüne yönelik sunduğu yenilikçi ürünlerin Mindsite ekibinin uygulama gücüyle beraber önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğu için yatırım yaptıklarını açıkladı.