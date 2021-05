Melek yatırımcılık ReInVeS Angels ile dijitale taşındı

Takip Et

Paya dayalı kitle fonlama platformu olan fonbulucu.com, ReINVes Angels adıyla tamamen dijital ortamda faaliyet gösterecek yeni nesil melek yatırımcılık platformu kurdu. İnternet üzerinden yatırım fırsatı sunan Paya Dayalı Kitle Fonlama sistemine destek niteliğinde faaliyet yürütecek yeni nesil melek yatırım ağının üyeleri, mobil uygulama sayesinde diledikleri zaman, kolay ve hızlı işlem yapabilecek. Prosedür içermeyen sistem ile Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) yapılan yatırımları kaydileştirirken, Takasbank ile de gerekli para transferleri güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Melek yatırımcılık dijitalleşti

Üyelere ister tek bir girişime isterse de fondan katılım payı alarak aynı anda yüzlerce girişime yatırım yapma olanağı sunuluyor. Sistem, girişimcilerin yatırımcılarla belli periyotlarda bir araya gelerek yapılan geleneksel sunum günleri yerine sürekli ve dijital olarak gerçekleşecek ve melek yatırımcılar zamandan bağımsız olarak girişimcilerle online buluşabilecek. Melek yatırımcılar, seçtikleri bir girişimin arz edilen paylarından diledikleri miktarda alabilecekken aynı zamanda ReINVeS Ventures üzerinden sunulan hazır portföy paketlerine de yatırım yapabilecek.

200 dijital melek yatırımcı hedefliyor

ReINVeS Angels Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldız melek yatırımcılığı mobil dünyaya uyarladıklarını söyleyerek sistem hakkında şu bilgileri verdi: "Ülkemizde resmi adı ‘Bireysel Katılım Yatırımcılığı (BKY)’ olan melek yatırımcılığı günümüz mobil dünyasına uyarlayarak yeni bir boyuta taşıyoruz ve adını da dijital melek yatırımcı ağı olarak değiştiriyoruz. Ülkemizde Melek Yatırımcılık Yönetmeliği 2013 yılında yayınlandı. Şu ana kadar 600 civarında lisans almış katılım yatırımcısı olmasına rağmen bu kişilerden sadece %25-30’u faal durumda. Melek yatırımcılar olarak bilinen BKY’ler, kişisel maddi varlıklarını ve tecrübelerini başlangıç aşamasındaki girişimlere aktararak girişimlerin büyümelerini sağlayan gerçek kişilerdir. BKY’lerin yaptıkları yatırımlar, fonlar ya da stratejik ortaklıklarla kıyaslanınca düşük seviyelerde olup bu tip yatırımların amacı başlangıç aşamasındaki şirketin belli bir noktaya kadar ilerlemesini sağlamaktır. Kısacası, uygulanan mevcut sistemde yaygınlaşamayan ve lisans alanların sayısının artmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Bu yeni nesil dijital sistemle bize başvuru yapan ve melek yatırımcı olmaya uygun her yatırımcımızı hiçbir ücret talep etmeden sisteme üye yaparak lisanslarını onlar için alıyoruz. Şu an ağımızda onlarca meleğimiz var ve her geçen gün artıyor. Yıl sonuna en az 200 dijital melek yatırımcıyı sistemimize eklemiş olacağız.”