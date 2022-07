Metaverse, 800 milyar dolara ulaşacak

Takip Et

Global Bilişim Derneği (BİDER) ve Multiversera Teknoloji Yatırımları, metaverse alanındaki ve blokzincir, kripto teknolojileri, NFT, yapay zeka gibi tamamlayıcı alanlardaki girişimlere kuracakları fonla yatırım yapmayı planlıyor.

Multiversera Danışma Kurulu Üyesi Gökhan Say, metaverse pazar büyüklüğünün 2024’te 800 milyar dolara çıkacağını söyledi. Bu kavramın bazılarına göre ise bilinen hayatın yerini alacak "Yaşam 2.0" olarak nitelendirildiğini ifade eden Say, "Ancak bugün bile yüz milyonlarca insanı oyunlarda, hatta sanal konserlerde buluşturmuş, 2 milyar doların üzerinde sanal arsanın satıldığı, sadece Meta, Google, Microsoft gibi teknoloji devlerinin değil Nike, Louis Vuitton, Balenciaga gibi giyim ve moda devlerinin bile on milyarlarca dolar yatırım yaptığı bir platform. Dünyanın en önemli pazar araştırma kuruluşları bugün 40 milyar dolar olan metaverse pazar büyüklüğünün 2024’te 800 milyar dolara ve 2030’da büyük bir patlamayla 13 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyorlar" dedi.

Say, son 10 yıldır inanılmaz bir dijital dönüşümün yaşandığının altını çizerek, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde bu dönüşümün, Metaverse’ün liderliğinde, Blockchain, NFT, VR, 3D modelleme gibi destekleyici teknolojilerle önünde durulamayacak bir dalgaya dönüşeceğini ve geride kalan şirketlerin oyun dışında kalıp varlıklarını sürdüremeyeceklerini ön görmek çok da zor değil. Fakat diğer yandan birçok şirket bu alandaki gelişmeleri takip etmek ve bu paralelde doğru yatırımlar yapmak konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu nedenle Multiversera Teknoloji Yatırımları’nın kurumların bu büyük fırsatı yakalarken en az riskle doğru adımlar atmasına yardımcı olmasının ve bu zorlu dönüşümü kolaylaştırmasının çok kritik bir fayda yaratacağına inanıyorum."