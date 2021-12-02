Missafir, köprü yatırım turunu tamamladı

Kısa/orta vadeli ev kiralama yönetim platformu olarak hizmet veren Missafir, 15 milyon dolar değerlemeyle köprü yatırım turunu tamamlayarak Seri A’ya hazırlanıyor.

Bu köprü yatırımla Missafir’in bugüne kadar aldığı toplam yatırım tutarı 1 milyon doları geçmiş oldu. Türkiye ve KKTC’de toplam 14 il ve 50’den fazla ilçede hizmet veren Missafir, 2020’nin ilk yarısında 1,9 milyon dolar, 2020’nin sonunda ise 3 milyon dolar değerleme ile yatırım almıştı.

Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı’nın yeni dönem girişimleri arasında yer alan Missafir, Kasım 2018’de kuruldu. Misaffir, 15’ten fazla platformda profil yönetimi, dinamik fiyatlandırma ve teknolojik altyapılı operasyonel destek hizmetiyle ev sahiplerinin hızlı, güvenilir ve yüksek kazançlı bir modelle evlerini kiralamalarına imkan sunuyor.

İlk dokuz ayda 5 kat büyüdü

Konuya ilişkin açıklama yapan Missafir’in kurucusu Mehmet Yüksel, şunları söyledi: “Pandemide gerçekten zorlu günler geçirdik, şu an dahi potansiyelimizin altındayız ancak yaşanan tüm zorluklara rağmen çok hızlı bir büyümeyle 800 eve ulaştık ve 2021’in ilk 9 ayında bir önceki yıla göre 5 kat büyümeyi başardık. Bu başarımızı öncelikle bugün 50 kişiyi geçen güçlü ve dinamik ekibimize, bize inanan ve sadece yatırımlarıyla değil deneyim ve ağ bağlantılarıyla da bizi destekleyen yatırımcılarımıza borçluyuz. Seri A’ya hazırlanmak için bu köprü yatırımla önemli bir kaynak oluşturduk. Teknolojik altyapımızı daha da geliştireceğiz, yakın zamanda yurt içi, yurt dışı yeni pazarlara açılacağız ve yeni atılımlar için takımımızı daha da büyüteceğiz. Pazarda büyük bir ihtiyaç olduğuna inandığımız yeni bir ürünümüzün çalışmaları da bu yatırımla birlikte hız kazanmış durumda.”

Missafir’in lider yatırımcısı Mehmet Onarcan ise, “Missafir ekibinin potansiyeline çok inanıyoruz. Turizm sektörünün en derin kriz yaşadığı dönemde bile hızla büyüdü. 2 yıldan kısa bir sürede 3. tur yatırımı kapattık. Köprü yatırım turunda 20 gün gibi kısa bir sürede hedeflediğimizin üstünde taleple 550 bin dolar yatırım toplandı. Geri çevirmek durumunda kaldığımız yatırımcılar oldu. Şimdi önümüzde Seri A var.” şeklinde konuştu.