Mobil oyun girişimciliğine EGİAD’ın melek eli değecek

Ahmet USMAN

Bir sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan Türkiye’nin ilk melek yatırım ağı olan EGİAD (Ege Genç İş İnsanları Derneği) Melekleri, mobil oyun geliştirmek için girişimciliğe de soyundu. EGİAD Melekleri üyeleri arasında bulunan 35 yatırımcının ortaklığı ile kurulacak olan You Can Games girişimi, mobil oyun geliştiricisi ekipleri düşünce aşamasından oyunun denenmesi ve yayınlanması, başarılı ekiplerin şirketleşmesi aşamasına kadar destekleyecek bir sistemle çalışacak. Hedef, bu girişim modeli ile sermayesi ve pazar bilgisi konusunda eksiklikleri olan yetenekli gençlerin, 100 milyar doları bulan dünya mobil oyun pastasından daha fazla pay almasını sağlamak.

EGİAD’ın girişimcilik yolculuğunun 2011’de başladığını belirten EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “2015’te Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan akredite olarak melek yatırım ağımıza tüzel kişilik kazandırdık. 50’ye yakın yatırımcımız oldu, toplamda 3 milyon dolar üzeri değerde 22 girişime yatırım gerçekleştirdik. En baştan itibaren oyun girişimciliği merakımız vardı. Bir oyun girişim fonuna yatırım yaptık. EGİAD Melekleri bünyesinde oyun icra kurulu oluşturduk. Şu an bir fon yapısı ve oyun geliştirme girişimi modeli yapısına geldik. Oyun girişimciliği üzerine yeni bir model ortaya koyacağız. Genç yetenekler hep ‘bu oyunu biz de yaparız’ diye düşünerek çalıştıkları şirketlerden ayrılıyorlar. Biz genç beyinlere bunu bir rota olarak sunacağız. Kendi şirketlerini kurana kadar da kira, geçim derdi, resmi prosedürler gibi dertlere boğulmadan, sadece oyun geliştirmeye konsantre olma fırsatı sunacağız” diye konuştu.

Yeni bir know-how sunuyoruz

Oyun girişimlerinin sermaye değil, insan odaklı çalıştıklarını belirten EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Levent Kuşgöz, “Oyun girişimciliğinin, bizim daha önce yatırım yaptığımız girişimlerden ciddi farkları var. Birincisi ciroları yok, potansiyellerini gösterecekleri somut verilere sahip değil. Diğerlerinde ‘kime satacaksın, altyapın nedir, hangi pazarlar için geliştirdin’ gibi sorular sorabiliyoruz. Yatırımcılarımız oyun işine daha spesifik bir grup ile eğilmek istediler. EGİAD Melekleri İcra Kurulu’nun yanı sıra bir de kendi aramızdaki oyun konusuna hakim yatırımcılardan EGİAD Melekleri Oyun İcra Kurulu’nu kurduk” dedi.

Kuşgöz, sistemin işleyişini şu şekilde özetledi: “Teknik arkadaşlar için oyun yazmak zor değil. Önemli olan piyasada tutan bir oyun çıkarmak. Bunun da birkaç ayda mı, birkaç yılda mı olacağı önemli. Bu yüzden bu işi yapanların sıfırdan yatırım almaları kolay değil. Bu arkadaşların bu süre boyunca gelire, ekipmana ihtiyaçları var. Biz elemeyi geçen arkadaşlara You Can Games girişiminde destek vereceğiz. Hali hazırda 3 ekibimiz var, hedefimiz 10 tane ekibe erişmek. Oyunları pazara sunacağız. Bunlar arasında tutanlar olursa, bu oyunu geliştiren arkadaşlar isterlerse kendi şirketlerini kurup yollarına bağımsız bir şekilde devam edebilecekler. You Can Games olarak kurulan şirketlerden hisse alacağız. Onlardan boşalan yere de yeni bir ekip koyacağız. Bir anlamda mobil oyun sektörünün altyapı takımını kuruyoruz. Rüyasını gerçekleştirmek isteyenleri bekliyoruz” dedi.

Oyunları Ruby Games yayınlayacak

EGİAD Melekleri’nden 35’inin ortaklığı ile You Can Games isimli girişimin resmi kuruluşunun birkaç ay içinde tamamlanacağını vurgulayan Levent Kuşgöz, “Girişimin yönetim ekibinin onay verdiği ekipleri bünyemize alacağız. Bizim gözetimimizde çalışacaklar, maaş alacaklar, mentör ve altyapı desteği sunacağız. Vereceğimiz en önemli destek ise oyunun yayınlanması aşamasında olacak. Çünkü bu işi profesyonel şirketler yapıyorlar, bireysel girişimcilerin ulaşması da çok kolay olmuyor. İzmir merkezli Ruby Games ile oyunların yayınlanması üzerine anlaştık” diye konuştu.