Musixen, ikinci yatırım turunda 2 milyon dolar yatırım bekliyor

Türkiye girişim ekosisteminin son dönemdeki temsilcilerinden Musixen, ikinci yatırım turuna çıktı. Müzik ve sahne dünyasının dijitalleşmesi hedefiyle faaliyetler yürüten yerli girişim Musixen, aralık ayı sonunda sonlandırmayı planladığı ikinci yatırım turundan 2 milyon dolarlık fonlama hedefliyor. Haziran ayında tamamlanan ilk yatırım turunda 4 milyon dolarlık değerleme üzerinden 1 milyon dolara yakın yatırım almayı başaran Musixen, ikinci yatırım turunda da yabancı ve yerli yatırımcılardan yoğun ilgi görüyor.

Müzikseverlerin tutkunu olduğu, canlı müzik ve eğlenceyi buluşturan bir platform olma özelliğiyle birlikte müzisyenler ve performans sanatçılarının da kendilerini tanıtabildikleri, gelir elde edebildikleri bir sosyal ağ ve pazaryeri uygulaması olan Musixen, sağladığı yatırımlarla hem yurt içinde hem de yurt dışında büyüyerek global bir marka olmayı hedefliyor.

Sanal evrende eğlence deneyimine yeni boyut

Yeni yatırım turunda sağlanacak 2 milyon dolarlık yatırımın ağırlıklı olarak Avrupa ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki varlıklarını artırmak üzere kullanmayı planladıklarını belirten Musixen Kurucusu Çağrı Bozay, “İş planımız kapsamında Türkiye ve Azerbaycan pazarında göstermiş olduğumuz müzisyen, kullanıcı ve gelir büyümelerini, Avrupa ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgelerindeki penetrasyonumuzu daha da arttırarak bir önceki yıla göre en az 10X olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Özellikle Musixen’i müzik/eğlence dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri haline getirmek en büyük hedefimiz. Ayrıca Metaverse dünyasında yine bir ilk olma yolunda atacağımız adımlar ile de bu alanda bir kez daha yeni bir ekosistem yaratarak eğlence deneyimine yeni boyut getirmeyi planlıyoruz” dedi.

2022’de Amerika operasyonları başlayacak

2022 yılı sonunda Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Asya operasyonları için yeni bir yatırım turuna çıkmayı da planladıklarını kaydeden Bozay, “2022 yılı itibariyle Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Asya’daki operasyonlarımıza başlamak istiyoruz. Uzun dönemde ise sanal gerçeklik, Avatar deneyimi Musixen Token gibi yenilikler ile sektörün paydaşlarını dijital olarak geleceğe hazırlamayı planlıyoruz. Buna ek olarak müzik/eğlence sektörünün global anlamdaki ana oyuncusu olmak en büyük hedeflerimizden bir tanesi” diye konuştu.