Norma, Seri A turunda 2 milyon dolar yatırım aldı

Norma, liderliğini Global Founders Capital'in gerçekleştirdiği, Fibabank yatırım fonu Finberg ve Hanzade Doğan'ın Londra'da kurduğu teknoloji yatırımları platformu D4 Ventures'ın da aralarında yer aldığı fon grubundan toplamda 2 milyon dolar yatırım aldı.

Finans teknolojileri alanında başarılara imza atmış önemli isimlerin bir araya gelerek kurduğu Norma, henüz başlangıç aşamasındayken Türkiye'den aralarında Fuat Erbil, Metin Tarakçı ve Burçin Bircanoğlu'nun da bulunduğu 10 melek yatırımcıdan yatırım almıştı.

Norma, uygulamasını, Norma Card'ı ve finansal danışmanlık hizmetlerini, küresel arenada güçlü girişimcileri ve ölçeklenebilir modeller üzerine çalışan yetkin takımları destekleyen GFC'nin yatırımıyla birlikte gelecek haftalarda kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Norma, freelancerlar, serbest meslek erbapları ve mikro işletmeler için geliştirdiği kurumsal hesap, finansal servisler ve ön muhasebenin entegre çalıştığı yeni nesil dijital bankacılık ve finansal yönetim hizmetlerini, kullanıcıların güncel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam etmeyi hedefliyor.

“Yeni bir bankacılık deneyimi yaratacağına inanıyoruz”

Türkiye'de bankacılık sektöründe olduğu gibi fintech alanında da çok kıymetli bir insan kaynağın bulunduğuna dikkat çeken Global Founders Capital Ortağı Onur Erbay, “Kendi işini yönetenlerin uğraşmak zorunda kaldığı karmaşık sorunları basitleştirerek, zaman ve maliyet avantajı sağlayan Norma, pek çok girişimci ve işletme için yeni bir bankacılık deneyimi yaratacağını düşünüyoruz. Norma'nın özellikle seçtiği müşteri segmentine ve bu segmente uygun başarılı bir ürünle finans teknolojisi alanında fark yaratacağına inanıyoruz. Finans sisteminde, Norma gibi oyunun kurallarını yeniden yazan fintechlere yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

“Küçük işletmelerin tek finans uygulaması olacağız"

Norma'nın Kurucu Ortağı ve CEO'su Hakan Gonca ise, Türkiye'de fintek ekosisteminin her geçen gün büyüdüğünü ve hem Türkiye hem de yurt dışındaki yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ettiğini aktardı. Norma'nın finans ve bankacılık sektöründe deneyimli isimlerin bir araya gelerek kurulduğunu söyleyen Gonca, “Kurucu ekibimizin sahip olduğu deneyim ve vizyon sayesinde girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getirmekteyiz. Kendi işini yönetenlerle yapılan görüşmeler sonucunda en sık karşılaştıkları ve destek ihtiyacı duydukları sorunların tespiti ile Norma'yı geliştirmeye başladık. Kurumsal hesap ve finansal servisler ile entegre çalışan bir ön-muhasebe, iş yönetimi ve finansal danışmanlık hizmetlerini tek bir platformda birleştirdik. Ortaya koyduğumuz bu müşteri odaklı vizyonumuz ile küçük işletmeler için bankacılık alanında fark yaratacağımızı, büyük ve uluslararası yatırımcıların ilgisini görünce daha da iyi anladık." şeklinde konuştu.