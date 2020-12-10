Novadan, 4 ayda 10 milyon TL değerlemeye ulaştı

Nova Danışmanlık tarafından hayata geçirilen Novadan'ın değerlemesi aldığı yatırımlarla her geçen gün artıyor. Novadan'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Haziran ayında faaliyetlerine başlayan platform, sektöre sunduğu yenilikçi hizmetlerle dikkat çekiyor.

Serbest eczacılık sektörüne yönelik patentli teknolojileri geliştirerek hayata geçiren Novadan, faaliyete başlamasından 4 ay sonra, 10 milyon TL değerleme ile hava taşımacılığı yapan ULS Havayolları Kargo Taşımacılık’ın kurucusu ve ULS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cebrail Karaarslan tarafından 2 milyon TL yatırım aldı.

Yapay zeka teknolojisine 2 milyon TL yatırım

Açıklamada görüşlerine yer verilen ULS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cebrail Karaarslan, sağlık sektörünü takip ettiklerini ve geleceğe yönelik teknolojilere yatırım yaptıklarını söyledi.

Özellikle yapay zeka temelli teknolojilerin gelecekte fark yaratacağı inancında olduklarını belirten Karaarslan, "Novadan’a yatırım yapma kararını alırken, öncelikle bu konuyu dikkate aldık. Konusuna ve sektöre hakim yöneticilere sahip olması da yatırım yapma kararımızı netleştiren bir diğer husus oldu. Eczacıların ihtiyaçlarını çok daha iyi belirleyen, bu ihtiyaca yönelik yapay zeka temelli teknolojik çözümler geliştiren, yenilikçi ve dinamik bir ekibe sahip Novadan’a yatırım yaptık. Novadan’ın sağlık sektörünün tüm dinamiklerini olumlu yönde değiştireceğine olan inancımız tam.” diye konuştu.

"Sektörün dinamiklerini bilmek yetmiyor, yenilik şart"

Novadan'ın kurucularından Haki Poyraz, eczacılık sektöründeki ihtiyaçları çok iyi bildiklerini ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler sunduklarını aktardı.

Poyraz, “Eczacılık sektöründe yaşanan zorlukları çok iyi biliyorduk ve bunlara yönelik olarak teknoloji odaklı çözümler geliştirmek için yola çıktık. Platformumuz sayesine eczacılar ihtiyaç duydukları sağlık ürünlerine kolayca ulaşabilmenin yanı sıra, eğitim, takas, çoklu arama gibi pazarda öncü hizmetlerden de faydalanabiliyorlar. Kısa sürede aldığımız yatırım, doğru yolda olduğumuzu kanıtlamış oldu. Sektörde öncü ve ilk akla gelen platform olma hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz.” dedi.