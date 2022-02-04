Ödeal ve Takside POS birleşti

Elektronik ödeme şirketi Ödeal, 2022’ye bir birleşme ile başladı. Ödeal, küçük bir oranda iştirakinin bulunduğu, taksilerde kredi kartı ile ödeme yapmayı sağlayan, böylelikle hem yolculara kolaylık hem de araç sahiplerine gelirini katlama imkanı sunan TaksidePOS’un hisselerinin tamamını çatısı altına aldı.

Ödeal’ın TaksidePOS hisselerini almasıyla, Ödeal’ın start-up’lara sunduğu desteği kurumsal hale getirmek amacıyla 2021 yılı sonunda kurduğu ‘Ödeal Capital’ de kuruluşundan kısa bir zaman sonra ilk yatırımını yapmış oldu.



2017 yılında kurulan TaksidePOS hali hazırda, Türkiye’nin 5 ilinde, 15 bin taksi tarafından kullanılıyor. Yeni dönem için hedeflerini de yükselten TaksidePOS 2022 yılında 23 bin taksiye erişmeyi hedeflerken iş hacmini yüzde 100 artırmayı planlıyor, cirosunu 1,4 milyar TL’ye çıkartmayı hedefliyor.

Birleşme ile ilgili açıklamalarda bulunan Ödeal Kurucu Genel Müdürü Fevzi Güngör, “Bugünü bir mihenk taşı olarak kabul ediyorum. 5 yıldır küçük bir oranda hissemizin bulunduğu, Ödeal olarak birlikte büyüdüğümüz TaksidePOS’un hisselerinin tamamını bünyemize katarak çok keyif aldığımız ortaklığımızı Ödeal çatısı altında sürdürmeye ve Ödeal gücüyle ivmelendirerek büyütmeye karar verdik. TaksidePOS markasını ve mevcut kadrosunu değiştirmeden devam edeceğiz. TaksidePOS’ta görev yapan arkadaşlar eminim heyecan ve donanımlarıyla Ödeal ekibine de sinerji katacak. SPG yatırımı ile başlayan, TaksidePOS birleşmesi ile devam eden süreci hep birlikte en güzel şekilde yeni adımlarla sürdüreceğimize, çoğalarak büyüyeceğimize olan inancım tam.”

Ödeal Capital’in yatırımları sürecek

Ödeal Capital Yönetici Ortağı Emre Günerman ise, “Ödeal ve TaksidePOS birleşmesinin bir başka önemi de, 2021 yılının sonunda, start-up’lara verdiğimiz desteği kurumsal hale getirmek amacıyla kurduğumuz Ödeal Capital’in kuruluşunun ardından 3 ay geçmeden bir yatırıma imza atmış olması oldu. Önümüzdeki dönemde de finansal alanda faaliyet gösteren start-up’lara karşı ilgimiz ve yatırımımız devam edecek. Kısa süre içerisinde yeni yatırımlarımızı sizlere duyuracağımızın müjdesini şimdiden verebilirim.” şeklinde konuştu.