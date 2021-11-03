Ödeal’dan girişimcilere özel fon

Ödeal, ‘start-up’lara sunduğu desteği kurumsal hale getirmek ana amacıyla, “Ödeal Capital” isminde, girişimcilere özel bir fon kurdu. Fonun yöneticiliğini Ödeal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Günerman yürütecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ödeal Capital Yönetici Ortağı Emre Günerman, Ödeal Capital’i, ödeme ve elektronik para sektöründe hizmet verdikleri tüm müşterilerde hizmetlerini destekleyen veya yeni müşteri segmentlerine hizmetlerini sunmalarına yardımcı olacak şirket ve ürünlere yatırım yapma amacıyla kurduklarını söyledi.

Bu fonla aynı zamanda yakaladıkları sürdürülebilir büyümenin devamı için kendilerine yeni bir büyüme kulvarı da açtıklarını belirten Günerman, “Ayrıca, Türkiye’nin global fintek merkezlerinden birisi olma hedefine gücümüz nispetinde destek vermiş olacağız. Toplamda 200 milyon TL’lik şirket alımı ve yatırım yapmayı planlıyoruz. Yatırım yapmak istediğimiz şirketler ağırlıklı olarak, Türkiye'de faaliyet gösteren, Türk iş dünyasında özellikle mikro işletme ve KOBİ'lere yönelik çözümler sunan girişimler olacak. Ödeme sistemlerinin yanında, muhasebe çözümleri, e-ticaret, restoran otomasyonu gibi başlıklarda, işyerlerinin dijitalleşmelerine olanak sağlayacak servis sağlayıcılar öncelikli odağımızda.” dedi.

28,7 milyon TL yabancı yatırım aldı

Ödeal, bu yılın ikinci çeyreğinin sonlarına doğru önemli bir dış fon aldı. İngiliz “SPG Holdings”, toplam hisselerin yüzde 9,9'una sahip olmak için Ödeal'a 28,7 milyon TL yatırım yaptı. Bu yatırımdan sonra Ödeal'ın değeri 290 milyon TL’ye ulaştı. Yeni gelecek fon girişleriyle birlikte Ödeal’ın değerinin 400 milyon TL’yi aşacağı vurgulanıyor.