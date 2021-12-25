Öğrenciyken kariyerine iki exit sığdırdı

Selenay YAĞCI

Ekosistemin ünlü ve başarılı ismi Ali Servet Eyüboğlu, 2007'de henüz bir üniversite öğrencisiyken başladığı girişimcilik kariyerine iki exit sığdırdı.

Ali Servet Eyüboğlu’nun girişimcilik serüveni 2007 yılında başladı. Ortaklarıyla birlikte Türkiye'nin lider online restoran keşif platformu Mekanist’i kurdu. Mekanist, 2009 yılında Silikon Vadisi kökenli Pond Ventures grubundan aldığı yatırımla büyüdü. Ardından 2015 yılında dünyaca ünlü rehber Zomato’ya Mekanist'in satışı gerçekleşince Ali Servet Eyüboğlu, 8 yıllık süren ilk girişimcilik serüvenim başarıyla tamamladı. Ali Servet Eyüboğlu, Mekanist'in satışı ile birlikte Zomato Türkiye Ülke Müdürü olarak göreve devam etti. Ancak girişimcilik aşkı devam ediyordu. Bu sebeple 2016’da ikinci girişimine imza attı.

Dünyada Asya, Ortadoğu ve Latin Amerika’da İngilizce bilinmiyor, öğrenilemiyor ve konuşulamıyor olması ciddi bir problem. Eyüboğlu, Türkiye'de de İngilizce bilmenin ve konuşabilmenin eksiklerini görerek English Ninjas'ı hayata geçirmeye karar verdiklerini anlatıyor. Amaçlarının kurumlara ve bireylere konuşma pratiği ağırlıklı online İngilizce eğitimi vermek olduğunu belirterek, “Dolayısıyla biz de English Ninjas’ı kurduk. İlk etapta yatırımımızı kendimiz yaptık. Netaş’ın Kanadalı bir holdingle kurduğu Netaş Wesley Clover Tech Fonundan yatırım aldık. English Ninjas bu süreçte Türkiye’de özellikle kurumsal alanda lider bir konuma geldi. Daha sonra çok hızlı bir şekilde Tayvan’a açıldık. Suudi Arabistan’da bir operasyon başlattık.Türkiye’den geliştirdiğimiz bu hizmeti sınır ötesi ülkelere de yaydık” diyor.

Eyüboğlu, Open English’in, online İngilizce eğitim alanının kurucusu ve Latin Amerika bölgesini domine etmiş bir oyuncu olduğunu, Amerika pazarında çok büyük bir şirket olduğunu söylüyor. Open English, English Ninjas’ı alma kararının Open English’in global arenadaki stratejisinin bir parçası olduğunu belirten Eyüboğlu, “Şimdi de bizimle birlikte Türkiye pazarına girdiler. Şu an Türkiye ofisini büyütüyoruz ardından Ortadoğu’da da aksiyonlar alacağız. Umarım böylelikle Ortadoğu pazarında da varlığımızı devam ettireceğiz. Ben şu an Open English’i Türkiye ve Ortadoğu Büyümesinden Sorumlu Başkanı olarak devam ediyorum” dedi.

English Ninjas ile Open English’in farklarını ise şöyle anlatıyor: “English Ninjas’ta biraz daha konuşma ağırlıklı bir süreç işliyordu. Ancak Open English hiç İngilizce bilmeyen birisinin İngilizce öğrenebileceği bir platform olarak kullanıcının karşısına çıkıyor. Seviye tespit sınavıyla seviyeniz tespit ediliyor ve sonrasında interaktif derslerle adım adım, üniteleri tamamlayarak seviye atlıyorsunuz. Bununla birlikte limitsiz grup dersine katılım hakkınız var, her otuz dakikada bir grup dersleri başlıyor. Anadili İngilizce olan bir öğretmenle, 5-6 kişilik sınıfl ar içerisinde eğitim alabiliyorsunuz. Tercih edilmesi durumunda birebir özel ders modülü de sunuyoruz. English Ninjas’ta sahip olduğumuz ciddi bir kurumsal müşteri portföyümüz vardı. Şimdi ise kurumsal müşterilerimize çok daha farklı bir perspektiften farklı bir ürünle yaklaşmış olacağız. Kurumsal müşterilerimize farklı olarak sunduğumuz birçok farklı ve özel araçlar var. Kurumsal müşterilerimizle çalışanların özlük işleri ve kişisel gelişimleri noktasında faaliyetler yürüten insan kaynakları birimleriyle yakından çalışıyoruz. Aynı zamanda Open English ile iş İngilizcesi tarafında detaylı bir çerçeve sunuyoruz. Open English’e giren kullanıcılar iş İngilizcesi tarafında ait olduğu meslek, endüstri ve fonksiyonu yazdığında kendi alanıyla ilgili çok geniş bir içerik ile donatılıyor. Bu yönümüzle de kurumsal firmaların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunabiliyoruz.”

Çok fazla insan hayalin peşinde koşuyor

Girişimcilik günümüzde giderek yaygınlaştığını söyleyen Eyüboğlu, “Çok fazla insan belli bir fikrin ve hayalin peşinde koşuyor. Binlerce girişimin arasından bazıları başarılı bazıları ise başarısız oluyor. Bir fikri şirketleştirmek, onu ayaklandırmak, para kazandırmak hatta çok büyütmek mümkün ama bunu satabiliyor olmak çok başka bir oyun. Bu noktada ise kendini belli bir noktaya taşıyan bir girişimin satılabilmesi için iki önemli noktanın var olduğuna inanıyorum. Exit demek aslında kusursuz bir disiplinler seti anlamına geliyor. Aslında sorumlulukta satıyorsunuz. Bunu aslında yemek yapmaya benzetebiliriz, o yemeği öyle bir hale getirmeniz lazım ki kusursuz bir şekilde tabakta onu sunmanız gerekiyor aksi halde karşı tarafın her şeye takılması mümkün. Dolayısıyla bence exit gerçekleştirmek isteyen bir girişimcinin ve start-up ekibinin öncelikle ilk günden işleri çok sıkı tutması ve aslında satış odaklı düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Ben mesela yeniliklere açık, sürekli yeni maceralar peşinde koşan bir profilim o yüzden hiçbir zaman 30-40 yıl bir işle uğraşayım profilinde olmadım. 8 yıl restorancılık sektöründe bir iş yaptım. 6 yıldır da eğitim işi yapıyorum. Bundan keyif alıyorum, sürekli öğreniyorum. Bu yüzden de benim profilim için exit bir başarı. Çalıştığı iş kolunu geliştirmek isteyen profiller için yaptıkları iş bütün dünyalarını oluşturabilir ve işlerini çok daha ileriye götürmek gibi bir vizyonları olabilir bu bakış açışını da takdir etmek, saygı duymak lazım. Ama bence burada belirleyici olan girişimcinin profili.”

Rüzgarın estiği yer, istediğiniz yere çıkmıyor

Eyüboğlu, iki girişimini de kurarken bunun alıcısı kim, kimler olur diye düşünerek yola çıktığını vurgulayarak, “English Ninjas’ı kurarken Open English’i telaff uz etmişimdir. Mekanist’i kurarken de aynı şekilde o zamanlar Yelp vardı, biz Yelp’i adres olarak belirleyerek ilerlemiştik. Kendinize bir hedef belirlediğinizde bu size bir yön çiziyor ve bu doğrultuda ilerliyorsunuz. Satın alan profil bu olur dediğiniz zaman birtakım hazırlıkları ona göre yapma şansınız oluyor. Aksi halde siz rüzgar nereden eserse oraya giden bir hal almış oluyorsunuz ki bu sizi çok da istediğiniz yere götürmüyor. Bunları hesapladığınız zaman boşa çalışmamış oluyorsunuz aslında. Kısaca özetlemek gerekirse operasyonun risksiz olması lazım, disiplin setini bırakmamak lazım” diye konuştu.

Open English ile tanışmak için 4 yıl önce Miami'ye gitti

Eyüboğlu, girişimciliğe adım atacak gençler için şunları söyledi:

● Bu alana yeni girecek olan girişimcilerin ve şu anda girişimlerini geliştirenlerin özellikle en çok dikkat etmeleri gereken konu kendi kişisel özelliklerini analiz etmeleri.Kendi karakteristik ve yapısal özelliklerini tanımalı ve keşfetmeli. Gerçekten başarılı olabilmeleri için bu alanda öğrenmeye aç, hevesli, istekli, idealist olmaları gerekiyor. O yüzden yapısal özelliklerinizi analiz etmeniz gerekiyor dediğim noktada konfor alanınızı da çok iyi anlamanız lazım. Çünkü insanlar orada bazen kendilerine karşı dürüst olmayabiliyor. Sonra bir bakıyorlar ki aslında çok uygun değillermiş o işe. Bu yüzden bence önce işe kendini tanımakla başlanmalı ve daha sonrasında doğru bir stratejiyle beraber çok çalışmak gerekiyor.

● Benim naçizane fikrim bu yolculuktaki diğer en önemli olan şey ise insan ilişkileri. Özellikle ilk zamanlarda doğru insanları yanınıza almanız, aldığınız insanları yanınızda tutabiliyor olmanız, onlara güzel bir ortam sağlıyor olmanız, birlikte o hayale ortak ediyor olmanız ve tüm bunlar içinde insanların sizin hayalinize ortak olması için bir kere iyi bir insan olmanız lazım. Aksi takdirde başarıya ulaşmak çok daha zorlaşıyor. Ayrıca her şeyden önce çok çalışmanız gerekiyor, çok ama akıllı çalışmak gerekiyor yani başı boş çalışmakta çok işe yaramıyor maalesef. O yüzden hem stratejik düşünebilmek hem de o strateji çerçevesinde ciddi bir şekilde emek vererek yoğun bir çalışma temposu içine girmeniz gerekiyor.

● En önemlisi sosyal bir insan olmaları gerektiğini söyleyebilirim. Bu ekosistemde bence paylaşımcı olduğunuz takdirde başarılı olabiliyorsunuz. Gidip bir insana rahatça bir şey sorma erdemine, öğrenme erdemine sahipseniz ancak bu işler yolunda gidebiliyor.

● Bu işin çok önemli bir parçası da network oluşturuyor. Açıkçası, ofisinizde oturup mükemmel iş yaparak exit gerçekleştirmeniz pek mümkün değil. Hareket halinde olmanız, doğru insanlarla tanışmanız ve o insanları sürekli girişiminizin durumu hakkında bilgilendiriyor olmanız gerekiyor. Aslına bakarsanız kısacası görünür olmak çok önemli. Kendimden örnek vermek gerekirse ben Open English’in kurucusuyla tanışmak için bundan 4 yıl önce Miami’ye gittim. O gün için ilgilerini çekmiyordu çünkü o gün farklı pazarlara yönelme stratejileri yoktu ama bugün genişleme planları arasında yer aldık ve satın alma gerçekleşti.