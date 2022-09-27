Oplog, 11 milyon euro yatırım aldı

Yazılım ve robotik destekli B2B ve e-ticaret lojistiği hizmeti sağlayan teknoloji şirketi Oplog, Esas Private Equity liderliğinde gerçekleşen ilk yatırım turunda 11 milyon euro yatırım aldı. Yeni yatırım, hizmet ağının ilk etapta Avrupa'ya yayılmasında ve Türk robotu “TARQAN”ın dünyaya açılmasında kullanılacak. Oplog yıl sonuna kadar, Avrupa'daki ilk pazarı İngiltere'de, robotik destekli fulfillment hizmeti vereceği bir depo açacak. Bu sayede 2023'te Amazon dışında Avrupa'da fulfillment merkezlerinde kendi ürettiği patentli robotik teknolojileri kullanan tek fulfillment şirketi olacak. Aynı zamanda Türkiye'den İngiltere ve Avrupa pazarına açılmak isteyen markalara da hizmet vermeye başlayacak.

Avrupa'da fulfillment depoları açmayı hedefliyor

Oplog’un geliştirdiği yazılım ve robotu ile Rossmann, Tupperware, Sony, E-Çanta, Touché Privé gibi alanında önde gelen markalarının fulfillment operasyonlarını yönettiklerini söyleyen Oplog Kurucusu ve CEO'su Halit Develioğlu, “Pandemi sonrası dönemde e-ticaretteki yavaşlamaya rağmen, yıllık bazda sipariş karşılama oranında yüzde 91 artış gözlemledik. 300'ün üzerinde çalışanımız, mühendislik gücümüz ve fulfillment alanındaki deneyimimizle geliştirdiğimiz teknolojimizi, Esas Private Equity gibi önemli bir özel sermaye şirketi ile birlikte dünyaya açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu dokuz yılda tamamen öz kaynaklarımızla ölçeklenebilir ve büyümeye açık bir yapıya kavuşturduğumuz iş modelimizi, aldığımız yatırımla başta Avrupa pazarı olmak üzere dünyaya taşıyacağız. İlk etapta Avrupa'daki 10 ülkede tamamen kendimize ait fulfillment depoları açmayı hedefliyoruz. Yeni açılacak depolar ile birlikte binin üzerinde kişiye istihdam sağlayacağız. Aramıza katılacak yeni ekip arkadaşlarımızın yüzde 30'undan fazlası ise teknoloji ve yazılım kadromuza dahil olacak.” dedi.

“Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatına katkı sunuyoruz”

Dünyada kendi robotunu üreten ilk ve tek fulfillment şirketi olduklarını söyleyen Develioğlu, “Kargo firmaları ve e-ticaret pazar yerleri ile entegre çalışan yazılımımız ile sipariş yönetiminin tek platform üzerinden yapılmasını sağlarken, kendi ürettiğimiz lojistik robotumuz TARQAN ile sipariş karşılama hızı ve doğruluğu alanlarında standartları yeniden belirliyoruz. Aldığımız yatırımla birlikte en önemli hedeflerimizden biri de TARQAN'ı dünyaya açmak olacak. Fulfillment alanında Türkiye'den dünyaya teknoloji ihraç ederken, ülkemizin yüksek teknoloji ihracatı payını artırmaya da katkı sunacağız.” diye konuştu.