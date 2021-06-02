Optiyol, yeni yatırım aldı

Teknopark İstanbul'da Ar-Ge faaliyetlerine başlayan Optiyol, 810 bin dolarlık yeni yatırım aldı. Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Ar-Ge faaliyetlerine Teknopark İstanbul’da başlayan, kuluçka merkezi Cube Incubation'un mezun girişimlerinden Optiyol, 810 bin dolarlık yeni bir yatırım aldı. Bulut tabanlı yeni nesil rota optimizasyonu çözümü olan Optiyol’un yatırım turunda, Ford Otosan’ın kurumsal girişim sermaye şirketi Driventure, Fark Holding, Dinçer Lojistik, Coşkunöz Holding ve Arya Kadın Yatırım Platformu yer aldı.

Yerli girişimin bugüne kadar aldığı yatırım miktarı 1,1 milyon dolara ulaştı. Şirket, aldığı yeni yatırımla gelecek dönemde Amerika, Avrupa ve Orta Doğu pazarında teknoloji iş ortaklıkları ile satış gücünü artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdürecek. Yerli girişim, daha önce TİKAD, StartersHub ve Seedstars’ın da bulunduğu yatırımcılardan 290 bin dolar yatırım almıştı.

Tuba Gözbaşı ve Ozan Gözbaşı tarafından kurulan Optiyol, hızlı tüketim ürünlerinden perakendeye, e-ticaretten taşımacılığa, lojistik operasyonları yürüten pek çok sektöre SaaS rotalama çözümü sağlıyor. İşletmelerin tedarik zinciri ihtiyaçlarına yönelik özel tasarlanmış algoritmaları ile müşterileri için hem mikro dağıtım hem de makro dağıtım operasyonlarını dijitalleştiriyor.

Aldığı yatırımın 460 bin dolarını Arya Kadın Yatırım Platformu'nda yer alan Özer Hıncal, Emin Ataç, Mustafa Dinçer, Utku Aytemur, Umut Kartal, Hakan Çevikoğlu ve Ahu Serter’den alan Optiyol, Arya Yatırım platformunun son 6 ayda kapattığı 6. teknoloji yatırımı oldu.

Şirket, aldığı yeni yatırımla ilerleyen yıllarda Amerika, Avrupa ve Orta Doğu pazarında teknoloji iş ortaklıkları ile satış gücünü artırmaya yönelik faaliyetlere ağırlık verecek.

"Global ölçekte iddialı bir çözüm geliştirdik"

Son yıllarda rota optimizasyonu çözümlerine yönelik talebin katlanarak arttığını belirten Optiyol’un Kurucu Ortağı Dr. Ozan Gözbaşı, “Alanında ülkemizin ve dünyanın en iyi kurumlarında yetişmiş uzmanların yer aldığı ekibimizle global ölçekte iddialı bir çözüm geliştirdik. Yeni yatırımla birlikte hem yatırımcılarımızla önemli stratejik iş birliklerine imza atacağız hem de yurt dışında hızla büyüyeceğiz." dedi.