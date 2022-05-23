Otovınn’a 1 milyon dolarlık yatırım

Kurumsal ve bireysel kullanıcıların sahip olduğu araçlar için satış sonrası hizmetleri tek çatıda toplayan Otovınn, 2020 yılında Kuveyt Türk’ün iştiraki KT Portföy Teknogirişim GSYF’nin liderliğinde aldığı 5 milyon TL’lik ilk tur yatırımdan sonra, bu kez KT Portföy’ün yönetimindeki Lonca GSYF ve Teknogirişim GSYF’nin liderlik ettiği yatırım turunda, yurt dışından yatırımcıların da katılımıyla 15 milyon dolar değerleme ile toplam 1 milyon dolarlık yatırım aldı.



İş insanı Serkan Bakırtaş tarafından 2013’te kurulan, otomobil kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu servis, bakım ve koruma, kuaför, otopark, lastik değişimi, çekici ve vale gibi satış sonrası hizmetleri mobil uygulamada toplayan Otovınn, 81 ilde büyümesini sürdürüyor.

“Girişimcilere yatırım yapmayı sürdüreceğiz”

KT Portföy Yönetimi Genel Müdürü Hamit Kütük, yatırım turuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Otovınn, sahip olduğu teknoloji platformu ve yaygın hizmet ağıyla kurumlara ve bireylere dönük satış sonrası tüm araç hizmetlerini en verimli şekilde sunmayı hedefliyor. Otovınn, yurtdışından eş yatırımcıların katılımıyla liderlik ettiğimiz ilk yatırım sonrası son iki yılda teknolojiye önemli yatırımlar yaparak, hizmet ağını ve kurumsal müşteri sayısını ciddi şekilde artırdı. 15 milyon dolar değerlemeyle aldığı 1 milyon dolar tutarındaki yeni yatırımla birlikte Otovınn, özellikle bireysel müşterilerin ilgisini çekebilecek yeni hizmetler sunmayı hedefliyor. Yatırım turuna liderlik etmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Lonca GSYF ile benzer şekilde teknoloji odaklı ölçeklenebilir şirketlere erken aşama ve sonrasında büyüme sermayesi yatırımları yapmayı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

“Bu yıl içinde 400 bin son kullanıcıya hizmet vermeyi planlıyoruz”

Yeni yatırımla kurumsal segmentin yanı sıra bireysel segmentte de hızlı bir büyüme hedeflediklerini kaydeden Otovınn kurucusu Serkan Bakırtaş ise, “Otovınn olarak, 3 bine yakın anlaşmalı noktamızla binlerce kullanıcıya hizmet vermeye ve hızlı şekilde büyümeye devam ediyoruz. 2022 yılı tamamlandığında bu sayıyı, 5 bin noktaya ulaştırmak ve 400 bin son kullanıcıya yükseltmek için yeni uygulamaları ve hizmetleri devreye alıyoruz. Ayrıca bir süredir yurtdışı hizmeti için pazar araştırması yapıyoruz. Aldığımız 1 milyon dolar yatırımla yakın zamanda Otovınn’ı global bir girişim haline getirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.