Pandemi nedeniyle doğrudan satış da dijitalleşti

Doğrudan satışı online olarak evlere taşıyan Farmasi’nin Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna aldıkları önlemleri, “Tüm dünya için zorlu geçen bir dönem yaşıyoruz. Bu olağan üstü döneme ayak uydurmak için şirketler ve iş dünyası hızlı bir evrim geçiriyor. Dijitalleşen dünyada biz de Farmasi olarak girişimcilerimizin evlerinden çıkmadan işlerini yürütebilmeleri, kazanç sağlayabilmeleri için önlemlerimizi aldık” şeklinde anlattı.

“Farmasi bütün kadınlara fırsat eşitliği sağlayan bir marka”

Farmasi yıllardır ev kadınlarını iş kadınlarına dönüştürmek için çaba harcayan bir marka, online dönüşüm sonrası hem girişimci sayısını artırdı hem de hedef kitlesini.

Kurdukları sistemin kadınlara fırsat eşitliği sağladığını ve kadınların kendi ayakları üzerinde durmasına destek olduğunu söyleyen Emre Tuna, “Girişimci olmanız için, diplomanızın olmasına gerek yok, özel bir becerinizin olmasına gerek yok, büyük bir sermaye birikiminizin olmasına gerek yok, Farmasi bütün kadınlara fırsat eşitliği sağlayan bir marka. Girişimcilerimiz kendi belirlediği sürede, kendi belirlediği potansiyel dahilinde aile bütçesine katkı sağlayabilir, çocuklarını okutabilir, sevdiklerine daha fazla vakit ayırabilir, kendilerini geliştirebilir. Daha profesyonel düşünüp, ekip kurarak kazançlarını artırabilirler” dedi.

Farmasi tarafından yapılan açıklamada, satış ekiplerinin daha geniş kitlelere, daha hızlı ulaşabilmeleri için, Premium online toplantı programı eğitimi ve kullanım hakkı verdiğini, tanınan imkan sayesinde girişimciler müşterileriyle ve kendi ekipleriyle görüntülü görüşüp, ürünlerini anlatabildiği aktarıldı.

Youtube üzerinden canlı yayınlarla satış ekiplere özel, ürün, satış, makyaj vb. eğitimler verildiğini ifade eden Farmasi, girişimcilere özel oluşturulan ürün linkleri ile mesajlaşma uygulamalarını kullanarak müşterileriyle paylaşıp, siparişlerini alabilme imkanı tanındığı açıkladı. Müşterilerin ürünleri direkt Farmasi tarafından kargolandığını böylece Fgirişimcilerinin pandemi şartlarında, müşterileriyle yüz yüze gelmelerine, ürünleri ulaştırmak için seyahat etmelerine ve bu amaçla harcama yapmalarına (kargo, toplu taşıma vs.) gerek kalmadığını bilgisi paylaşıldı.

“Farmasi’nin arka planında muazzam bir yapı var, bir ürünün çıkış hikayesinde olmak, ürüne dokunmak, müşterinin sevincini görmek, satan girişimcinin hayatının değiştiğine şahit olmak tek motivasyonumuz” diyen Emre Tuna, “Tek hedeflerinin kadınların daha güçlü olması” olduğunu sözleri tamamladı.