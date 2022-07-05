Papara, Yuvarla’yı satın aldı

Papara, sivil toplum kuruluşlarına kaynak sağlayan Yuvarla’yı bünyesine kattığını duyurdu. Papara, Yuvarla ile birlikte 13 milyondan fazla kullanıcısına sunduğu ‘Bağış’ özelliğini güçlendirmeyi, daha fazla STK’ya ulaşmayı, bağış tutarlarını artırmayı, hızlı ve sürekli bir bağış kanalı oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi.

Satın almaya ilişkin açıklama yapan Papara CEO’su Emre Kenci, “Bağış özelliğimiz ile ayda ortalama 3 binin üzerinde bağış işlemi gerçekleşiyor. Bunu daha ileriye taşımak istedik. Yuvarla’yı ve gerçekleştirdiği güzel işleri uzun zamandır takip ediyorduk. Yuvarla’nın bünyemize katılması ile kullanıcılarımız artık Papara Card’ları ile yaptıkları harcamalardaki küsuratları yuvarlayarak aradaki kuruşları diledikleri sivil toplum kuruluşuna bağışlayabilecek. Bu satın almayla birlikte ‘Bağış’ özelliğimizi güçlendirmeyi, daha fazla STK’ya ulaşmayı, hızlı ve sürekli bir bağış kanalı oluşturmayı, bağış tutarlarını artırmayı, Yuvarla’nın ise daha büyük bir kitleye ulaşmasını hedefliyoruz. Yuvarla’yı satın almamız ülkemizdeki girişimcilik ekosistemi için de bir ilk. İlk kez bir sosyal girişim satın alınıyor. Papara olarak sosyal girişimcileri sonuna kadar desteklemekte kararlıyız. Bu konuda büyük bir adım attığımıza inanıyoruz.” dedi.

“Birlikte çok daha fazla STK’ya ulaşacağız”

Yuvarla kurucuları Emre Danacı ve Erdi Yerebasmaz ise şunları kaydetti: “Sosyal etki yaratmak konusundaki heyecanımızı Papara’nın da paylaştığını görmek bizi mutlu etti ve bu satışın zeminini oluşturdu. Papara ve Yuvarla’nın yollarının kesişmesi Yuvarla için oldukça önemli bir gelişme. Papara’nın 13 milyonu aşkın kullanıcısı ve iletişim kaynakları, Yuvarla’nın daha fazla kullanıcıya ve daha fazla bağışçıya ulaşması için kullanılacak. Birlikte çok daha fazla STK’ya ulaşacağız.”