ParamKredi ve Ödeal'dan yeni girişimci ve esnafa, "0" faizli destek

Bireylerin, şirketlerin ve meslek gruplarının e-ticaret alışverişlerinde ihtiyaç duydukları finansmana online platformlar üzerinden ulaşmalarını sağlayan Türkiye’nin ilk dijital kredisi ParamKredi’yi sunan TURK Finansman AŞ, Türkiye’nin önde gelen ödeme hizmetleri sağlayıcısı Ödeal ile iş birliğine gitti.

İş birliği kapsamında işletmeler ihtiyaç duydukları yazarkasa POS cihazlarını 36 ay taksit imkânı, sıfır peşinat, sıfır faiz avantajıyla vade farksız ve masrafsız olarak alabilecek.

ParamKredi gerçekleşen bu iş birliğiyle yazarkasa POS satın almak isteyen işletmelere, ihtiyacını bugün karşılayıp ödemelerini ise uzun vadede taksitle yapabilme imkânı sunacak.

"ParamKredi'ye olan ilgiden mutluyuz"

İş yapış şekillerinin ve tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiğini ve dijitalleştiğini belirten Param kurucusu ve TURK Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz, “Türkiye’de bir ilk olan ParamKredi ile bir süre önce dijital kredi dönemini başlatmıştık. ParamKredi’ye olan ilgiden mutluyuz. E-ticarette tüketicilerin finansmana hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamanın ve e-ticaret sitelerinin sepet dönüşümünü artırmanın yanı sıra, bugün Ödeal ile yapmış olduğumuz protokolle de esnaf ve yeni girişimcilere finansman desteği sunmayı hedefliyoruz” dedi.