ParamKredi ve Ödeal'dan yeni girişimci ve küçük esnafa 2,2 milyon TL’lik destek

Bireylerin, şirketlerin ve meslek gruplarının e-ticaret alışverişlerinde ihtiyaç duydukları finansmana online platformlar üzerinden ulaşmalarını sağlayan ParamKredi’yi sunan TURK Finansman AŞ ile ödeme hizmetleri sağlayıcısı Ödeal’ın gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında dört ayda 500’e yakın yeni girişimci ve küçük esnafa ulaşıldı. Kampanya kapsamında 550 kredi onaylanırken, 2,2 milyon TL’lik kredi kullandırımı gerçekleştirildi.

"Yeni iş birlikleriyle katkıda bulunmaya devam edeceğiz"

Küçük esnaf ve yeni girişimciler için ister e-ticaret ister geleneksel bayilik sistemi olsun her çalışma platformunda yeni nesil finansman modellerinin büyük önem taşıdığını söyleyen TURK Finansman AŞ Genel Müdürü Gökhan Ertürk, Ödeal ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin yeni girişimcinin ve küçük esnafın önemli bir ihtiyacını karşıladığını belirtti.

Yeni nesil finansman modeliyle Ödeal’ın yazarkasa POS müşterilerine dört ay gibi bir sürede başvuran 500’e yakın esnafa 2,2 milyon TL’lik finansman desteği sağladıklarını bildiren Ertürk, "Sunduğumuz bu destek özellikle içinden geçtiğimiz zorlu süreçte esnafın bütçe yönetimine katkıda bulundu. Ödeal ile gerçekleştireceğimiz farklı iş birlikleriyle de katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.

"En çok ilgi restoranlardan"

Küçük esnafın ve yeni girişimcilerin başlangıç maliyetlerini düşürmeyi başardıklarına dikkat çeken Ödeal Kurucu Genel Müdürü Fevzi Güngör ise, “ParamKredi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz sayesinde üye işyerlerimiz işletme sermayelerini yazarkasa POS satın alımına bağlamadan, çok avantajlı şartlarla hemen kartlı tahsilat yapabilir hale geldiler. Başvuru gerçekleştiren üye işyerleri içinde en fazla rağbet yüzde 54 ile restoran ve gıda alanında faaliyet gösteren işletmelerden geldi. Bunu sırasıyla giyim, kuaför, berber ve güzellik salonlarıyla mobilya sektörleri takip etti." şeklinde konuştu.