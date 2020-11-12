Paraşüt, Shopside'ı satın aldı

2013 yılında bir start-up olarak yola çıkan Paraşüt, gelişip büyüdü ve ilk satın almasını gerçekleştirdi. Shopside ile e-ticaret alanına yatırım yapan Paraşüt, artık e-ticaret, e-fatura ve ön muhasebe yönetimini bir arada sunacak.

N11, Hepsiburada, Trendyol, Gittigidiyor gibi Türkiye’deki bütün pazaryerleri ve Opencart, Shopify, WooCommerce gibi en büyük e-ticaret altyapısı sağlayıcıları ile entegrasyon sunan Shopside’ın satın alınmasında pandemi nedeniyle e-ticaretin yükselişe geçmesi etkili oldu.

E-ticaret yapan kullanıcılarının finansal süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan Paraşüt, yeni hamlesi ile müşterilerine daha kapsamlı hizmet verecek.

“E-ticaret yapan KOBİ’lerin finansal süreçleri hız kazandı”

Geçen sene gerçekleştirilen satın alma ile Mikro ve Zirve Yazılım ile aynı çatı altında buluşan Paraşüt, Türkiye’nin en büyük ticari yazılım şirketlerinin bir arada olduğu aileye katılmıştı. Dönüm noktası niteliğindeki bu gelişmenin ardından Shopside ile ilk satın almalarını gerçekleştirmelerinden dolayı mutluluk duyduklarını belirten Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean Yu, “Kriz dönemleri tehditler içerdiği gibi dikkatle bakmasını bilen şirketler için önemli fırsatlar da barındırıyor. Türkiye’nin önde gelen girişimlerinden biri olarak, piyasalarda koronavirüs etkisinin çok güçlü şekilde hissedildiği bir dönemde, gerçekleştirdiğimiz bu satın alma ile e-ticaret sektöründe hizmet veren firmalarımıza finansal süreçlerini çok daha hızlı ve verimli bir biçimde yönetmelerini sağlayacak altyapıyı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Önümüzdeki dönemde yeni yatırımları hayata geçireceklerini de sözlerine ekleyen Sean Yu, KOBİ'lerin finansal operasyonlarını her alanda yönetebileceği hizmetler sunacaklarını belirtti.

Sean Yu sözlerine şöyle devam etti: “Shopside satın almasını takiben aramıza katılacak yeni ekip arkadaşlarımızla e-ticaret alanında faaliyet gösteren müşterilerimizin işlerini daha da kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Shopside ile pazaryerlerinden ya da kendi web sitelerinden satış yapan KOBİ’lerimizin tüm operasyonlarını uçtan uca dijital hale getirmelerini sağlayacağız. Bu kapsamda sunduğumuz pek çok özellik sayesinde KOBİ’lerin; hem Paraşüt üzerinden ön muhasebelerini yönetmeleri çok daha kolay hale gelecek, hem de işlerinin kolaylaşmasına ve verimliliklerinin artmasına katkı yapacağız.”

E-ticaret yapanlara yeni hizmetler sunulacak

Shopside olarak, öncelikle Paraşüt ve sonraki aşamalarda diğer grup şirket ürünlerinin e-ticaret ihtiyaçları doğrultusunda fayda sağlayacaklarını belirten Shopside CEO’su Umut Köseoğlu ise konu ile ilgili şöyle konuştu: “Paraşüt, ön muhasebe alanında piyasanın en çok tercih edilen ve güvenilen markası. Bu anlamlı iş birliği kapsamında Paraşüt ile daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Bu birleşme meyvelerini çok kısa sürede vermeye başlayacak ve e-ticaret alanında tüm mevcut ve potansiyel müşterilerimize çok daha iyi bir deneyim ve yepyeni özellikler sunacağız. Segmentimizde bir ilki gerçekleştirdiğimiz bu birliktelikle ortaya çıkacak ürünleri işletmelerimizin hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz.”