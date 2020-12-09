Pixa, 6.2 milyon TL değerleme ile ilk yatırımını aldı

Pixa girişimi 6.2 milyon TL değerleme ile ilk yatırımını TechOne’dan aldı. Bilal Büyükdere ve Emre Bostan tarafından kurulan Pixa, bulut tabanlı ve modüler yapısı ile e-ticaret sipariş ve depo yönetiminin daha akıllı, hızlı ve verimli yönetilmesine imkan sunuyor.

Pixa'dan yıplan açıklamaya göre, çok yönlü ve kullanışlı e-ticaret entegrasyonları ile e-ticaret site, muhasebe, pazaryeri, ERP ve kargo entegrasyonlarını gerçekleştirme ve tek panelden yönetme imkanı sunan Pixa, e-ticarete tam entegre ürünü ile stokları ve depo operasyonlarını kolay ve verimli bir şekilde yönetmeyi sağlıyor.

Sipariş yönetim kurguları ve otomasyonları ile siparişleri sorunsuz bir şekilde yönetim kabiliyetini firmalara kazandıran Pixa, envanterinize tam hakim şekilde, raf sayım, depo sayım, ürün transfer, mal kabul, iade yönetimi ve diğer tüm özellikleriyle e-ticaret deponuzda 360 derece yönetim kabiliyetine sahip. Pixa ile ürünlerin depoda hangi rafta veya bölümde bulunduğu detaylıca görülebiliyor. Böylece maliyetler düşerken kârlılık artıyor. Pixa, 360 derece entegrasyon platformu ile ürünler tüm satış kanallarında kolayca listelenebiliyor ve tüm siparişleri tek bir ekrandan yönetilebiliyor. Ayrıca kargo ve muhasebe entegrasyonları ile siparişlerin tüm fatura ve lojistik süreçleri tam entegre bir şekilde yöneterek süreç verimliliğini artırıyor.

“Global pazarda lider e-ticaret yönetim platformu olmak istiyoruz”

Açıklamada görüşlirine yer verilen Pixa Kurucu Ortağı Bilal Büyükdere, online satış kanallarındaki sipariş ve depo yönetimi sürecinin geleneksel yöntemlerle doğru yönetilemediğini söyledi. Pazaryerlerinde satış yapan satıcılar için satış kanallarındaki sürecin sorunsuz şekilde yönetilip takip edilemediğine dikkat çeken Büyükdere, "Platformumuz sayesinde satıcılar, e-ticaret satış kanallarına kolayca entegre olup siparişlerini ve stoklarını kolaylıkla takip edebiliyor. Pixa olarak global pazarda sipariş ve depo yönetim süreçlerini kolaylaştırmayı ve global pazarda lider e-ticaret yönetim platformu olmak istiyoruz.” dedi.